В Екатеринбурге предложили ввести уроки секс-просвещения

По ее словам, десятки лет назад в школах было подобное. Специалисты выезжали в старшие классы школ, гимназий и лицеев. Там они проводили работы по просвещению мальчиков и девочек. Она уверена, что эта работа была правильной. Об этом Туреева заявила в эфире ОТВ.