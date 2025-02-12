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Posted 12 февраля, 07:53

Published 12 февраля, 07:53

Modified 12 февраля, 07:54

Updated 12 февраля, 07:54

В Екатеринбурге предложили ввести уроки секс-просвещения

В Екатеринбурге предложили ввести уроки секс-просвещения

12 февраля 2025, 07:53
Фото: Изображение Midjourney.
Ввести уроки секс-просвещения для школьников предложила заведующая отделением Екатеринбургского клинического перинатального центра, акушер-гинеколог Алена Туреева.

По ее словам, десятки лет назад в школах было подобное. Специалисты выезжали в старшие классы школ, гимназий и лицеев. Там они проводили работы по просвещению мальчиков и девочек. Она уверена, что эта работа была правильной. Об этом Туреева заявила в эфире ОТВ.

Она также добавила, что первого ребенка женщины в Свердловской области чаще всего рожают в 31 год. Однако лучший возраст для деторождения 18-25 лет. Туреева отметила, что не стоит забывать и о материальных благах при рождении детей. Она уверена, что это важно.

Ранее с подобной инициативой выступила депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева. По ее мнению, в школах региона нужно ввести уроки по половому воспитанию детей.

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