В Екатеринбурге предложили ввести уроки секс-просвещения

Posted 12 февраля, 07:53
Published 12 февраля, 07:53
Modified 12 февраля, 07:54
Updated 12 февраля, 07:54
По ее словам, десятки лет назад в школах было подобное. Специалисты выезжали в старшие классы школ, гимназий и лицеев. Там они проводили работы по просвещению мальчиков и девочек. Она уверена, что эта работа была правильной. Об этом Туреева заявила в эфире ОТВ.
Она также добавила, что первого ребенка женщины в Свердловской области чаще всего рожают в 31 год. Однако лучший возраст для деторождения 18-25 лет. Туреева отметила, что не стоит забывать и о материальных благах при рождении детей. Она уверена, что это важно.
Ранее с подобной инициативой выступила депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева. По ее мнению, в школах региона нужно ввести уроки по половому воспитанию детей.