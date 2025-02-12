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Posted 12 февраля, 11:40

Published 12 февраля, 11:40

Modified 12 февраля, 11:42

Updated 12 февраля, 11:42

В Екатеринбурге силовики задержали бизнесмена Марселя Гасанова

В Екатеринбурге силовики задержали бизнесмена Марселя Гасанова

12 февраля 2025, 11:40
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге сотрудниками полиции задержан авторитетный бизнесмен.

По неподтвержденным данным Гасанов задержан за занятие лидерской позиции в преступной группировке. 11 февраля в его доме прошли обыски.

В столице Среднего Урала Марсель известен как криминальный авторитет. Он крышует на Урале кавказских мошенников. Задерживают Гасанова не впервые, но всегда отпускают, сообщает издание 66.RU со ссылкой на собственный источник.

Напомним, в Ревде осуждены члены банды грабителей банкоматов.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Задержанный#Задержание#Екатеринбург#Инцидент
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