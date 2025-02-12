В Екатеринбурге силовики задержали бизнесмена Марселя Гасанова

Posted 12 февраля, 11:40
Published 12 февраля, 11:40
Modified 12 февраля, 11:42
Updated 12 февраля, 11:42
По неподтвержденным данным Гасанов задержан за занятие лидерской позиции в преступной группировке. 11 февраля в его доме прошли обыски.
В столице Среднего Урала Марсель известен как криминальный авторитет. Он крышует на Урале кавказских мошенников. Задерживают Гасанова не впервые, но всегда отпускают, сообщает издание 66.RU со ссылкой на собственный источник.
Напомним, в Ревде осуждены члены банды грабителей банкоматов.