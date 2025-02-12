В Екатеринбурге врачи прооперировали пациентку с «фарфоровым» желчным пузырем

Posted 12 февраля, 07:55
Published 12 февраля, 07:55
Modified 12 февраля, 07:57
Updated 12 февраля, 07:57
Пациентка попала в больницу с сильными болями в районе печени и высокой температурой. КТ показала развитие осложнения на фоне заболевания желчного пузыря. У женщины образовался свищ, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.
Ее срочно отправили на операцию. В процессе оперативного вмешательства хирурги обнаружили второй свищ и тромбоэмболию легочной артерии. Несмотря на серьезные осложнения и длительность операции все прошло успешно. Пациентку спасли. 55-летняя женщина быстро восстановилась.
Напомним, в Нижнем Тагиле врачи спасли жизнь гражданину Китая.