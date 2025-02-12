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Posted 12 февраля, 07:55

Published 12 февраля, 07:55

Modified 12 февраля, 07:57

Updated 12 февраля, 07:57

В Екатеринбурге врачи прооперировали пациентку с «фарфоровым» желчным пузырем

В Екатеринбурге врачи прооперировали пациентку с «фарфоровым» желчным пузырем

12 февраля 2025, 07:55
Фото: Изображение Midjourney.
Хирурги ЦГБ №7 города Екатеринбурга 6 часов оперировали пациентку с осложнением при желчнокаменной болезни.

Пациентка попала в больницу с сильными болями в районе печени и высокой температурой. КТ показала развитие осложнения на фоне заболевания желчного пузыря. У женщины образовался свищ, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Ее срочно отправили на операцию. В процессе оперативного вмешательства хирурги обнаружили второй свищ и тромбоэмболию легочной артерии. Несмотря на серьезные осложнения и длительность операции все прошло успешно. Пациентку спасли. 55-летняя женщина быстро восстановилась.

Напомним, в Нижнем Тагиле врачи спасли жизнь гражданину Китая.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Здоровье#Здравоохранение#Екатеринбург
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