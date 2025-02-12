В Екатеринбурге врачи прооперировали пациентку с «фарфоровым» желчным пузырем

Ее срочно отправили на операцию. В процессе оперативного вмешательства хирурги обнаружили второй свищ и тромбоэмболию легочной артерии. Несмотря на серьезные осложнения и длительность операции все прошло успешно. Пациентку спасли. 55-летняя женщина быстро восстановилась.