В Екатеринбурге вынесут приговор этнической банде за нападения на иностранцев и кражи

Posted 12 февраля, 06:01
Published 12 февраля, 06:01
Modified 12 февраля, 06:03
Updated 12 февраля, 06:03
Подсудимые обвиняются в разбойных нападениях на иностранцев и организации, а также в краже денег. Общая сумма хищения составила более 53 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Группировку удалось поймать только спустя 10 лет после начала их деятельности. После завершения следствия материалы были отправлены в суд на рассмотрение. Сейчас злоумышленники ожидают оглашения приговора.
Напомним, в Нижнем Тагиле к 13 годам тюремного заключения приговорили участника преступной группировки за преступления, которые были совершены в 90-х годах.