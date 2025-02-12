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Posted 12 февраля, 06:01

Published 12 февраля, 06:01

Modified 12 февраля, 06:03

Updated 12 февраля, 06:03

В Екатеринбурге вынесут приговор этнической банде за нападения на иностранцев и кражи

В Екатеринбурге вынесут приговор этнической банде за нападения на иностранцев и кражи

12 февраля 2025, 06:01
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге идет суд над пятью уроженцами Таджикистана, которые действовали на протяжении 10 лет — с 2013 по 2023 год.

Подсудимые обвиняются в разбойных нападениях на иностранцев и организации, а также в краже денег. Общая сумма хищения составила более 53 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Группировку удалось поймать только спустя 10 лет после начала их деятельности. После завершения следствия материалы были отправлены в суд на рассмотрение. Сейчас злоумышленники ожидают оглашения приговора.

Напомним, в Нижнем Тагиле к 13 годам тюремного заключения приговорили участника преступной группировки за преступления, которые были совершены в 90-х годах.

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