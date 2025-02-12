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Posted 12 февраля, 13:25

Published 12 февраля, 13:25

Modified 12 февраля, 13:27

Updated 12 февраля, 13:27

В Каменске-Уральском врачи вывели из комы мужчину после 47 дней

В Каменске-Уральском врачи вывели из комы мужчину после 47 дней

12 февраля 2025, 13:25
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области мужчина очнулся из комы через полтора месяца.

Свердловчанин был госпитализирован в лечебное учреждение после того, как его парализовало и он потерял память. Ему поставили диагноз — инсульт. Его срочно подключили к ИВЛ и начали лечение, сообщает Минздрав Свердловской области.

Благодаря усилиям медиков, мужчина через полтора месяца начал самостоятельно дышать, принимать пищу и говорить. Сейчас он уже может шевелить руками и ногами, которые были обездвижены параличом. Он проходит реабилитацию, после которой его направят в клинический институт мозга в Березовском.

Ранее сообщалось, что медики спасли единственную почку пациента в Свердловской области.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Здоровье#Врач#Инсульт#Екатеринбург
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