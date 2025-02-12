В Каменске-Уральском врачи вывели из комы мужчину после 47 дней

Posted 12 февраля, 13:25
Published 12 февраля, 13:25
Modified 12 февраля, 13:27
Updated 12 февраля, 13:27
Свердловчанин был госпитализирован в лечебное учреждение после того, как его парализовало и он потерял память. Ему поставили диагноз — инсульт. Его срочно подключили к ИВЛ и начали лечение, сообщает Минздрав Свердловской области.
Благодаря усилиям медиков, мужчина через полтора месяца начал самостоятельно дышать, принимать пищу и говорить. Сейчас он уже может шевелить руками и ногами, которые были обездвижены параличом. Он проходит реабилитацию, после которой его направят в клинический институт мозга в Березовском.
Ранее сообщалось, что медики спасли единственную почку пациента в Свердловской области.