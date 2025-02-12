В Каменске-Уральском врачи вывели из комы мужчину после 47 дней

Благодаря усилиям медиков, мужчина через полтора месяца начал самостоятельно дышать, принимать пищу и говорить. Сейчас он уже может шевелить руками и ногами, которые были обездвижены параличом. Он проходит реабилитацию, после которой его направят в клинический институт мозга в Березовском.