tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля, 14:53

Published 12 февраля, 14:53

Modified 12 февраля, 14:55

Updated 12 февраля, 14:55

В Краснотурьинске автобус сбил женщину на пешеходном переходе

В Краснотурьинске автобус сбил женщину на пешеходном переходе

12 февраля 2025, 14:53
Фото: Изображение Midjourney.
В Краснотурьинске под автобус попала пожилая свердловчанка.

ДТП произошло 12 февраля 2024 года около десяти часов утра на улице Рюмина, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Пострадавшая, 65-летняя свердловчанка, переходила дорогу на пешеходном переходе, когда ее сбил автобус. Она получила тяжелые травмы. Женщину госпитализировали.

Водитель, 59-летний мужчина, утверждает, что пытался затормозить, но не успел. В отношении него возбуждено административное дело. Полиция проводит проверку.

Напомним, суд отказал в УДО виновнику смертельного ДТП в Свердловской области.

Водитель автобуса в Екатеринбурге получил 2,5 года колонии за смертельное ДТП
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#ДТП#ЧП#Пострадавшая#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика