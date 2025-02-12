В Краснотурьинске автобус сбил женщину на пешеходном переходе

Posted 12 февраля, 14:53
Published 12 февраля, 14:53
Modified 12 февраля, 14:55
Updated 12 февраля, 14:55
ДТП произошло 12 февраля 2024 года около десяти часов утра на улице Рюмина, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
Пострадавшая, 65-летняя свердловчанка, переходила дорогу на пешеходном переходе, когда ее сбил автобус. Она получила тяжелые травмы. Женщину госпитализировали.
Водитель, 59-летний мужчина, утверждает, что пытался затормозить, но не успел. В отношении него возбуждено административное дело. Полиция проводит проверку.
Напомним, суд отказал в УДО виновнику смертельного ДТП в Свердловской области.