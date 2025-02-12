В Ленобласти в реке выявили превышение токсинов в тысячу раз

Лабораторное исследование показало, что в стоках превышены концентрации по взвешенным веществам почти в 300 раз, нефтепродуктам — более чем в одну тысячу раз, по аммоний-ионам — почти в 200 раз. Кроме того, еще по фенолам, марганцу и фосфат-ионам.