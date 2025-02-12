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Posted 12 февраля, 05:24

Published 12 февраля, 05:24

Modified 12 февраля, 05:26

Updated 12 февраля, 05:26

В Нижнем Тагиле продолжаются работы на улице Октябрьской революции

В Нижнем Тагиле продолжаются работы на улице Октябрьской революции

12 февраля 2025, 05:24
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле продолжается капремонт дороги на улице Октябрьской революции.

Специалисты прокладывают ливневки, чтобы предотвратить затопления. Кроме того, готовят дорожное полотно: убирают старый земельный слой и на его место укладывают новый дорожный материал, рассказали в пресс-службе «Тагилдорстроя».

Также проводятся ремонтные работы на мосту.

Укрепляем склон на путепроводе, чтобы предотвратить обрушение и обеспечить безопасность конструкции, — рассказали в нижнетагильской организации.

Напомним, в 2025 году в Нижнем Тагиле начнется ремонт дорог на шести улицах в районах Вагонки, центра, Выи, ВМЗ и на Кирпичном.

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