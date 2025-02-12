В Нижнем Тагиле продолжаются работы на улице Октябрьской революции

Posted 12 февраля, 05:24
Published 12 февраля, 05:24
Modified 12 февраля, 05:26
Updated 12 февраля, 05:26
Специалисты прокладывают ливневки, чтобы предотвратить затопления. Кроме того, готовят дорожное полотно: убирают старый земельный слой и на его место укладывают новый дорожный материал, рассказали в пресс-службе «Тагилдорстроя».
Также проводятся ремонтные работы на мосту.
Укрепляем склон на путепроводе, чтобы предотвратить обрушение и обеспечить безопасность конструкции, — рассказали в нижнетагильской организации.
Напомним, в 2025 году в Нижнем Тагиле начнется ремонт дорог на шести улицах в районах Вагонки, центра, Выи, ВМЗ и на Кирпичном.