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Posted 12 февраля, 08:50

Published 12 февраля, 08:50

Modified 12 февраля, 08:52

Updated 12 февраля, 08:52

В Нижнем Тагиле за 100 млн рублей продается ликеро-водочный завод

В Нижнем Тагиле за 100 млн рублей продается ликеро-водочный завод

12 февраля 2025, 08:50
Фото: Авито.
В Нижнем Тагиле на продажу выставлено здание ликеро-водочного завода, расположенного на улице Индустриальная, 3.

В объявлении на одном из популярных сайтов говорится, что продается готовый бизнес по производству, хранению и поставке спиртосодержащей продукции. Кроме того, у предприятия имеется лицензия, срок действия которой — 23.01.2029 год.

Общая площадь предприятия составляет 6,1 тысячи квадратных метров. В нее входят 4 здания, стоящие отдельно друг от друга.

Фото: Авито

По словам продавца, предприятие было основано еще во времена Демидовых и у него имеется многолетняя история. В комплекс здания входит спиртохранилище, офисное здание, эстакада для авто и ж/д погрузок.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле на продажу выставлен легендарный рынок «Приречный», который в народе прозвали Букатинским.

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#Ирина Кирилова#Экономика#Бизнес#Нижний Тагил#Завод#Продажа#Здание#Екатеринбург
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