В Нижнем Тагиле за 100 млн рублей продается ликеро-водочный завод

Posted 12 февраля, 08:50
Published 12 февраля, 08:50
Modified 12 февраля, 08:52
Updated 12 февраля, 08:52
В объявлении на одном из популярных сайтов говорится, что продается готовый бизнес по производству, хранению и поставке спиртосодержащей продукции. Кроме того, у предприятия имеется лицензия, срок действия которой — 23.01.2029 год.
Общая площадь предприятия составляет 6,1 тысячи квадратных метров. В нее входят 4 здания, стоящие отдельно друг от друга.
По словам продавца, предприятие было основано еще во времена Демидовых и у него имеется многолетняя история. В комплекс здания входит спиртохранилище, офисное здание, эстакада для авто и ж/д погрузок.
Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле на продажу выставлен легендарный рынок «Приречный», который в народе прозвали Букатинским.