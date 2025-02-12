В одной из школ Екатеринбурга случился скандал из-за турнира в память о бойце СВО

Posted 12 февраля, 08:25
Published 12 февраля, 08:25
Modified 12 февраля, 08:26
Updated 12 февраля, 08:26
Причиной жалобы стало то, что в текущем году директор не разрешила проводить спортивный турнир в честь погибшего на СВО бывшего ученика школы Данилы Доценко. Ранее турнир проводился два года подряд. В нем участвовали старшеклассники командами. В финал выходили четыре лучшие команды и там они соревновались с учителями. В текущем году турнир не разрешено проводить, а потому родители возмутились.
По словам одного из родителей, причину им не объяснили. Директор школы, заявляет родитель, сказала, что не в курсе проведения какого-либо турнира. Кто-то из родителей пожаловался президенту, а через несколько дней в чате «Сферума» от директора случайно пришло аудио, где она обзывает физруков.
Тогда поведением директора оказались возмущены педагоги, пишет Е1.
В городском департаменте образования рассказали, что в школе проводится работа по патриотическому воспитанию. Однако турнир запланирован не был. На данный момент разрабатывается положение турнира по пионерболу, которое будет согласовано с семьей погибшего.
За опубликованную запись разговора директор извинилась перед коллегами. Она отметила, что это было сказано на эмоциях и не относится к коллегам.
Ранее стало известно о другой скандальной ситуации. Житель Нижнего Тагила воевал на СВО за зарплату в 17 тысяч 700 рублей.