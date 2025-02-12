В одной из школ Екатеринбурга случился скандал из-за турнира в память о бойце СВО

Причиной жалобы стало то, что в текущем году директор не разрешила проводить спортивный турнир в честь погибшего на СВО бывшего ученика школы Данилы Доценко. Ранее турнир проводился два года подряд. В нем участвовали старшеклассники командами. В финал выходили четыре лучшие команды и там они соревновались с учителями. В текущем году турнир не разрешено проводить, а потому родители возмутились.