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Posted 12 февраля, 08:25

Published 12 февраля, 08:25

Modified 12 февраля, 08:26

Updated 12 февраля, 08:26

В одной из школ Екатеринбурга случился скандал из-за турнира в память о бойце СВО

В одной из школ Екатеринбурга случился скандал из-за турнира в память о бойце СВО

12 февраля 2025, 08:25
Фото: Изображение Midjourney.
В школе №105 в Екатеринбурге случился скандал из-за турнира в память о бойце СВО. Причиной стало то, что директор Оксана Бурковская обозвала учителей нецензурным словом, решив, что они пожаловались президенту. Однако претензия была отправлена родителями.

Причиной жалобы стало то, что в текущем году директор не разрешила проводить спортивный турнир в честь погибшего на СВО бывшего ученика школы Данилы Доценко. Ранее турнир проводился два года подряд. В нем участвовали старшеклассники командами. В финал выходили четыре лучшие команды и там они соревновались с учителями. В текущем году турнир не разрешено проводить, а потому родители возмутились.

По словам одного из родителей, причину им не объяснили. Директор школы, заявляет родитель, сказала, что не в курсе проведения какого-либо турнира. Кто-то из родителей пожаловался президенту, а через несколько дней в чате «Сферума» от директора случайно пришло аудио, где она обзывает физруков.

Тогда поведением директора оказались возмущены педагоги, пишет Е1.

В городском департаменте образования рассказали, что в школе проводится работа по патриотическому воспитанию. Однако турнир запланирован не был. На данный момент разрабатывается положение турнира по пионерболу, которое будет согласовано с семьей погибшего.

За опубликованную запись разговора директор извинилась перед коллегами. Она отметила, что это было сказано на эмоциях и не относится к коллегам.

Ранее стало известно о другой скандальной ситуации. Житель Нижнего Тагила воевал на СВО за зарплату в 17 тысяч 700 рублей.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Школа#Скандал#Мероприятие#Турнир#Екатеринбург#СВО
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