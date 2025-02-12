В Омске при поддержке ГК «Титан» пройдет Сибирский слет химиков

Posted 12 февраля, 11:35
Published 12 февраля, 11:35
Modified 12 февраля, 11:35
Updated 12 февраля, 11:35
Ожидается, что в слете примут участие как опытные специалисты в области химии, так и начинающие, приглашены представители государственных органов и научных учреждений, включая зарубежных гостей, информирует gorod55.ru.
Одним из ключевых событий слета станет пятая Международная научно-практическая конференция, где участники смогут обсудить вопросы совершенствования технологических инициатив в химической индустрии. В программу проведения слета также включены рабочие сессии, деловые встречи и экскурсии на производственные площадки.
Участники мероприятия обсудят ряд важных вопросов, среди которых, в частности, внедрение новых технологий, осуществление национальных проектов, программы по импортозамещению и интеграция химических предприятий в экономику регионов.
Михаил Сутягинский, член координационного совета, председатель комитета по химической промышленности в «Деловой России» и вице-президент Российского союза химиков, отметил, что в условиях современного глобального рынка технологический суверенитет приобретает решающее значение для обеспечения национальной безопасности и стабильного развития страны. Химическая отрасль, в свою очередь, занимает ключевую позицию, поскольку она служит основой для многих других отраслей, включая фармацевтику, сельское хозяйство, энергетику и производство потребительских товаров.
На сегодняшний день крайне важно наладить сотрудничество между бизнесом, образовательными учреждениями и государственными структурами. В рамках слета будут представлены успешные примеры взаимодействия и решения проблем, касающихся кадрового обеспечения в данной сфере. Организаторы выражают уверенность в том, что Сибирский слет химиков станет важной платформой для обмена опытом, установления деловых контактов и поиска новых путей развития отечественной химической промышленности.