В Омске при поддержке ГК «Титан» пройдет Сибирский слет химиков

Михаил Сутягинский, член координационного совета, председатель комитета по химической промышленности в «Деловой России» и вице-президент Российского союза химиков, отметил, что в условиях современного глобального рынка технологический суверенитет приобретает решающее значение для обеспечения национальной безопасности и стабильного развития страны. Химическая отрасль, в свою очередь, занимает ключевую позицию, поскольку она служит основой для многих других отраслей, включая фармацевтику, сельское хозяйство, энергетику и производство потребительских товаров.