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Posted 12 февраля, 16:15

Published 12 февраля, 16:15

Modified 12 февраля, 16:18

Updated 12 февраля, 16:18

«Смотрящий» за Свердловской области задержан местными правоохранителями

В Свердловской области разоблачили крупного криминального авторитета

12 февраля 2025, 16:15
Фото: СУ СК России по Свердловской области.

«Смотрящий» за Свердловской области задержан местными правоохранителями

В Свердловской области задержан и обвинен лидер местного преступного мира, 34-летний житель Екатеринбурга, известный в криминальных кругах как «Марсель Махачкалинский».

Фигурант может лишиться свободы на 15 лет, если его вина будет доказана, подчеркнули в пресс-службе регионального СУ СК России.

По данным Следственного комитета, задержанный 34-летний гражданин много раз привлекался к уголовной ответственности. За его плечами — серьезные статьи, включая разбой и незаконный оборот оружия. В 2010 году он был осужден на 7-летний срок Дербентским районным судом Республики Дагестан, а в 2019 году Верх-Исетским судом Екатеринбурга — условно на год и четыре месяца за новые нарушения закона.

Фото: СУ СК России по Свердловской области

Согласно материалам дела, после освобождения он временно вернулся на родину в Дагестан, но позже переехал в Екатеринбург. Здесь обвиняемый вошел в доверие лидеров криминального мира, которые и наделили его статусом так называемого «смотрящего» за Свердловской областью, что, по версии следствия, представляет особую общественную опасность.

Во вторник, 11 февраля сотрудники СКР, регионального ФСБ и МВД провели операцию, в результате которой «Марсель Махачкалинский» был задержан. На данный момент он заключен под стражу по решению суда, а следствие продолжает собирать доказательную базу.

Рассматриваются версии о причастности обвиняемого к другим преступлениям.

Полковник Валерий Горелых, руководитель пресс-службы УМВД региона, подтвердил резонансный характер дела и сообщил, что оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники МВД и ФСБ.

В конце января в Первоуральске осудили 12 членов мошеннической ОПГ.

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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Уголовное дело#ФСБ#Криминал#Задержание#СК РФ#Екатеринбург#УМВД#Криминальный авторитет
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