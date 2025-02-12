В Свердловской области разоблачили крупного криминального авторитета

По данным Следственного комитета, задержанный 34-летний гражданин много раз привлекался к уголовной ответственности. За его плечами — серьезные статьи, включая разбой и незаконный оборот оружия. В 2010 году он был осужден на 7-летний срок Дербентским районным судом Республики Дагестан, а в 2019 году Верх-Исетским судом Екатеринбурга — условно на год и четыре месяца за новые нарушения закона.