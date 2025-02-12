В Свердловской области выросла заболеваемость ОРВИ

Чуть больше 60% из заразившихся — дети. За прошедшую неделю специалисты осмотрели 695 человек. По итогам исследований были обнаружены вирусы гриппа, риновирусы, аденовирусы и другие возбудители заболевания, рассказали в пресс-службе областного Роспотребнадзора.