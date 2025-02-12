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Posted 12 февраля, 03:57

Published 12 февраля, 03:57

Modified 12 февраля, 03:59

Updated 12 февраля, 03:59

В Свердловской области выросла заболеваемость ОРВИ

В Свердловской области выросла заболеваемость ОРВИ

12 февраля 2025, 03:57
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области обнаружили 33 тысячи случаев ОРВИ за прошлую неделю. Показатель увеличился на 14%.

Чуть больше 60% из заразившихся — дети. За прошедшую неделю специалисты осмотрели 695 человек. По итогам исследований были обнаружены вирусы гриппа, риновирусы, аденовирусы и другие возбудители заболевания, рассказали в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

Самое большое количество заразившихся — в Свободном, Ревде и поселке Уральский. В уральской столице было зафиксировано более 16 тысяч случаев заражения вирусной инфекцией.

Напомним, в конце января 2025 года в уральском регионе было обнаружено более 25 тысяч случаев заболевания вирусной инфекцией.

Заболеваемость ОРВИ резко выросла в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Общество#Дети#Свердловская область#Грипп#Здоровье#Роспотребнадзор#Заболеваемость#ОРВИ#Вирусы#Екатеринбург
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