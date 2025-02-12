В Свердловской области выросла заболеваемость ОРВИ

Posted 12 февраля, 03:57
Published 12 февраля, 03:57
Modified 12 февраля, 03:59
Updated 12 февраля, 03:59
Чуть больше 60% из заразившихся — дети. За прошедшую неделю специалисты осмотрели 695 человек. По итогам исследований были обнаружены вирусы гриппа, риновирусы, аденовирусы и другие возбудители заболевания, рассказали в пресс-службе областного Роспотребнадзора.
Самое большое количество заразившихся — в Свободном, Ревде и поселке Уральский. В уральской столице было зафиксировано более 16 тысяч случаев заражения вирусной инфекцией.
Напомним, в конце января 2025 года в уральском регионе было обнаружено более 25 тысяч случаев заболевания вирусной инфекцией.