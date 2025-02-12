В Свердловской области застрявшего на рыбалке водителя спасли жители деревни Реши

В деревне Реши местные жители помогли водителю, застрявшему в снегу по дороге на рыбалку. Мужчина провел в «снежном плену» уже четыре часа, когда на помощь прибыл автомобиль ЧОО «Вымпел». Однако вытащить машину не удалось.