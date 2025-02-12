В Свердловской области застрявшего на рыбалке водителя спасли жители деревни Реши

Posted 12 февраля, 07:21
Published 12 февраля, 07:21
Modified 12 февраля, 07:23
Updated 12 февраля, 07:23
В деревне Реши местные жители помогли водителю, застрявшему в снегу по дороге на рыбалку. Мужчина провел в «снежном плену» уже четыре часа, когда на помощь прибыл автомобиль ЧОО «Вымпел». Однако вытащить машину не удалось.
Тогда на выручку пришли неравнодушные жители деревни и сосед Дмитрий. Вместе они вручную освободили автомобиль. Водитель выражает огромную благодарность всем, кто не остался равнодушным и помог ему, сообщает «Белый список Тагила».
Ранее за два дня под Нижним Тагилом спасли двух застрявших на острове рыбаков.