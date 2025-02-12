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Posted 12 февраля, 07:21

Published 12 февраля, 07:21

Modified 12 февраля, 07:23

Updated 12 февраля, 07:23

В Свердловской области застрявшего на рыбалке водителя спасли жители деревни Реши

В Свердловской области застрявшего на рыбалке водителя спасли жители деревни Реши

12 февраля 2025, 07:21
Фото: 1MI.
Застрявшего на рыбалке водителя спасли неравнодушные жители свердловской деревни Реши.

В деревне Реши местные жители помогли водителю, застрявшему в снегу по дороге на рыбалку. Мужчина провел в «снежном плену» уже четыре часа, когда на помощь прибыл автомобиль ЧОО «Вымпел». Однако вытащить машину не удалось.

Тогда на выручку пришли неравнодушные жители деревни и сосед Дмитрий. Вместе они вручную освободили автомобиль. Водитель выражает огромную благодарность всем, кто не остался равнодушным и помог ему, сообщает «Белый список Тагила».

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