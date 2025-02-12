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Posted 12 февраля, 11:43

Published 12 февраля, 11:43

Modified 12 февраля, 11:45

Updated 12 февраля, 11:45

В центре Екатеринбурга запретят парковать машины

В центре Екатеринбурга запретят парковать машины

Обновлено 12 февраля 2025, 11:45
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге временно запретят парковать автомобили на улице Николая Никонова около ДИВС. Запрет будет действовать 17 и 22 февраля 2025 года.

Ограничения введут в связи с тем, что будет проводиться российский чемпионат и первенство по муай-тай, рассказали в пресс-службе администрации города.

Парковаться будет запрещено с 00:00 до 22:00 на нечетной стороне улицы. Если водители будут нарушать запрет — транспортные средства эвакуируют.

Напомним, в январе 2025 года в Екатеринбурге автомобилистам запретили парковаться около Исторического сквера.

Парковаться в аэропорту Кольцово станет дороже
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#Елизавета Зиборова#Общество#Город#Мероприятие#Парковка#Запрет#Екатеринбург#Автомобили#Горожане
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