В центре Екатеринбурга запретят парковать машины

Posted 12 февраля, 11:43
Published 12 февраля, 11:43
Modified 12 февраля, 11:45
Updated 12 февраля, 11:45
Ограничения введут в связи с тем, что будет проводиться российский чемпионат и первенство по муай-тай, рассказали в пресс-службе администрации города.
Парковаться будет запрещено с 00:00 до 22:00 на нечетной стороне улицы. Если водители будут нарушать запрет — транспортные средства эвакуируют.
Напомним, в январе 2025 года в Екатеринбурге автомобилистам запретили парковаться около Исторического сквера.