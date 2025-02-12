В Верхней Салде началось вручение памятных медалей к 80-летию победы

Posted 12 февраля, 07:25
Published 12 февраля, 07:25
Modified 12 февраля, 07:27
Updated 12 февраля, 07:27
В общей сложности по указу президента награду получат 90 человек. На данный момент награды получили фронтовик Николай Сумской, жительница блокадного Ленинграда Валентина Артемьева, узники концлагерей — Анатолий Зверьков, Ирина Максимова и Фёдор Кузнецов.
Также медали были вручены 12 труженикам тыла 11 февраля. По словам Масловам, всего уже медали получили 33 человека.
В Нижнем Тагиле также проводится активное вручение памятных медалей. Среди тех, кому положена награда есть и те, кому уже исполнилось 100 лет.