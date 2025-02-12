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Posted 12 февраля, 07:25

Published 12 февраля, 07:25

Modified 12 февраля, 07:27

Updated 12 февраля, 07:27

В Верхней Салде началось вручение памятных медалей к 80-летию победы

В Верхней Салде началось вручение памятных медалей к 80-летию победы

12 февраля 2025, 07:25
В Верхней Салде ветеранам начали вручать юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг», сообщил глава округа Александр Маслов.

В общей сложности по указу президента награду получат 90 человек. На данный момент награды получили фронтовик Николай Сумской, жительница блокадного Ленинграда Валентина Артемьева, узники концлагерей — Анатолий Зверьков, Ирина Максимова и Фёдор Кузнецов.

Фото: Александр Маслов

Также медали были вручены 12 труженикам тыла 11 февраля. По словам Масловам, всего уже медали получили 33 человека.

В Нижнем Тагиле также проводится активное вручение памятных медалей. Среди тех, кому положена награда есть и те, кому уже исполнилось 100 лет.

Ветераны в Нижнем Тагиле получили медали в честь 80-летия победы в ВОВ
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#Ирина Кирилова#Общество#Награда#Ветеран#Победа#Медаль#Екатеринбург#Верхняя Салда
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