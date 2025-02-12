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Posted 12 февраля, 10:00

Published 12 февраля, 10:00

Modified 12 февраля, 10:02

Updated 12 февраля, 10:02

Ветер в Свердловской области усилится до 21 м/с

Ветер в Свердловской области усилится до 21 м/с

12 февраля 2025, 10:00
Фото: Изображение Midjourney.
Жителей Свердловской области предупредили о сильном ветре, который усилится 13 февраля 2025 года.

В связи с погодными условиями свердловчанам рекомендуют соблюдать внимательность и осторожность: не находиться рядом с постройками, которые могут обрушиться, не стоять под деревьями и не прятаться от ветра около стен домов, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Напомним, 12 февраля 2025 года в уральском регионе прогнозировался ветер с порывами до 18 метров в секунду. Местным жителям также порекомендовали, как избежать возникновений ЧП из-за ветра.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Погода#Ветер#Прогноз погоды#Предупреждение#Природа#Екатеринбург
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