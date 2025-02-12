Ветер в Свердловской области усилится до 21 м/с

Posted 12 февраля, 10:00
Published 12 февраля, 10:00
Modified 12 февраля, 10:02
Updated 12 февраля, 10:02
В связи с погодными условиями свердловчанам рекомендуют соблюдать внимательность и осторожность: не находиться рядом с постройками, которые могут обрушиться, не стоять под деревьями и не прятаться от ветра около стен домов, рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Напомним, 12 февраля 2025 года в уральском регионе прогнозировался ветер с порывами до 18 метров в секунду. Местным жителям также порекомендовали, как избежать возникновений ЧП из-за ветра.