Ветер в Свердловской области усилится до 21 м/с

В связи с погодными условиями свердловчанам рекомендуют соблюдать внимательность и осторожность: не находиться рядом с постройками, которые могут обрушиться, не стоять под деревьями и не прятаться от ветра около стен домов, рассказали в пресс-службе областного МЧС.