Впервые в истории — человечество смогло определить точный пол предка человека

Палеопротеомика — это метод, который позволяет изучать генетические строительные блоки существ, которым миллионы лет. Этот метод был разработан около 30 лет назад, но только недавно стал применяться для изучения окаменелостей гоминидов. Ученые считают, что палеопротеомика может произвести революцию в нашем понимании эволюции человека.