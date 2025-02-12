tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля, 09:12

Published 12 февраля, 09:12

Modified 12 февраля, 09:14

Updated 12 февраля, 09:14

Женщина в Екатеринбурге пожаловалась на обледенелый тротуар на Уралмаше

Женщина в Екатеринбурге пожаловалась на обледенелый тротуар на Уралмаше

12 февраля 2025, 09:12
Фото: 1MI.
Жительница Екатеринбурга недовольна льдом на тротуаре на улице Орджоникидзе.

По словам екатеринбурженки, она ходит в этом месте каждый день на работу и месяц назад упала на льду, в результате чего повредила связки плечевого сустава, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»
До сих пор рука не поднимается. Справки имеются. Если не почистят, в суд подам, — говорит горожанка.

Напомним, в Ревде дорожная компания выплатит 400 тысяч рублей местной жительнице за травмы, которые она получила вследствие падения на тротуаре.

Неизвестные оставляют болты на тротуаре в районе ГГМ в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
На пункте выдачи Wildberries заметили странного сотрудникаЮриста из ХМАО лишили лицензии за астрологические доводы в судеИз-за утонувшего ребенка в Полевском будут судить директора и тренера спорткомплекса
#Елизавета Зиборова#Общество#Происшествия#Жалоба#Гололед#Падение#Тротуар#Уралмаш#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика