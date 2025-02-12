Женщина в Екатеринбурге пожаловалась на обледенелый тротуар на Уралмаше

Posted 12 февраля, 09:12
Published 12 февраля, 09:12
Modified 12 февраля, 09:14
Updated 12 февраля, 09:14
По словам екатеринбурженки, она ходит в этом месте каждый день на работу и месяц назад упала на льду, в результате чего повредила связки плечевого сустава, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
До сих пор рука не поднимается. Справки имеются. Если не почистят, в суд подам, — говорит горожанка.
Напомним, в Ревде дорожная компания выплатит 400 тысяч рублей местной жительнице за травмы, которые она получила вследствие падения на тротуаре.