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Posted 12 февраля, 09:04

Published 12 февраля, 09:04

Modified 12 февраля, 09:05

Updated 12 февраля, 09:05

Женская консультация многопрофильной больницы открыта после ремонта в Нижнем Тагиле

Женская консультация многопрофильной больницы открыта после ремонта в Нижнем Тагиле

12 февраля 2025, 09:04
Фото: tagilcity.ru.
В Нижнем Тагиле завершился ремонт в женской консультации на улице Гвардейская, 52. Торжественная церемония открытия обновленного здания состоялась 11 февраля.

В мероприятии участвовали депутат Законодательного Собрания Свердловской области Владимир Радаев, начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области Елена Савельева, заместитель Главы Администрации города по социальной политике Валерий Суров и председатель городской Думы Вадим Раудштейн, сообщает пресс-служба администрации города.

Главврач ГБ №4 Константин Аникин рассказал, что это первый ремонт в консультации за 50 лет. Общая стоимость работ составила больше 30 миллионов рублей. Финансирование осуществлялось за счет программы «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение».

Фото: tagilcity.ru

В здании, по словам Аникина, было обновлено все. Теперь у входной группы появились пандусы для колясок и козырек. По современным стандартам организованы места для ожидания и приема пациентов. Кроме того, сделана четкая система маршрутизации пациентов.

Было обновлено и оснащение консультации. Кроме того, был открыт специализированный кабинет патологий шейки матки. Продолжил работу дневной стационар и имеется малая операционная. Кроме всего прочего, продолжает работу единственный в Горнозаводском округе кабинет бесплодного брака.

Напомним, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Нижнем Тагиле будут отремонтированы 6 участков дорог.

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#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Здоровье#Поликлиника#Ремонт#Врач#Женская консультация#Екатеринбург
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