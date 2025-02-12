Женская консультация многопрофильной больницы открыта после ремонта в Нижнем Тагиле

Posted 12 февраля, 09:04
Published 12 февраля, 09:04
Modified 12 февраля, 09:05
Updated 12 февраля, 09:05
В мероприятии участвовали депутат Законодательного Собрания Свердловской области Владимир Радаев, начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области Елена Савельева, заместитель Главы Администрации города по социальной политике Валерий Суров и председатель городской Думы Вадим Раудштейн, сообщает пресс-служба администрации города.
Главврач ГБ №4 Константин Аникин рассказал, что это первый ремонт в консультации за 50 лет. Общая стоимость работ составила больше 30 миллионов рублей. Финансирование осуществлялось за счет программы «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение».
В здании, по словам Аникина, было обновлено все. Теперь у входной группы появились пандусы для колясок и козырек. По современным стандартам организованы места для ожидания и приема пациентов. Кроме того, сделана четкая система маршрутизации пациентов.
Было обновлено и оснащение консультации. Кроме того, был открыт специализированный кабинет патологий шейки матки. Продолжил работу дневной стационар и имеется малая операционная. Кроме всего прочего, продолжает работу единственный в Горнозаводском округе кабинет бесплодного брака.
Напомним, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Нижнем Тагиле будут отремонтированы 6 участков дорог.