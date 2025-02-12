Житель Нижнего Тагила обвиняется в сокрытии имущества на миллионы при банкротстве

Фигурант в течение почти трех лет руководил организацией откуда извлекал доходы от ее деятельности. Он пользовался счетами в банках, которые также были оформлены на других лиц. За это время оборот по счетам предприятия составил 183 млн рублей, а при обыске в квартире были найдены наличные средства на 3,9 млн.