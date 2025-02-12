Житель Нижнего Тагила обвиняется в сокрытии имущества на миллионы при банкротстве

Posted 12 февраля, 08:39
Published 12 февраля, 08:39
Modified 12 февраля, 08:41
Updated 12 февраля, 08:41
По данным следствия, мужчина при процедуре банкротства предоставил своему финуправляющему недостоверную информацию о собственности. При этом он знал, что у него долги перед кредиторами составляют больше 10 млн рублей. Однако все же предпочел скрыть имущество и зарегистрировать его на другое лицо.
Фигурант в течение почти трех лет руководил организацией откуда извлекал доходы от ее деятельности. Он пользовался счетами в банках, которые также были оформлены на других лиц. За это время оборот по счетам предприятия составил 183 млн рублей, а при обыске в квартире были найдены наличные средства на 3,9 млн.
Теперь мужчине грозит уголовная ответственность. Дело уже направлено в Дзержинский районный суд на рассмотрение.
Ранее в Екатеринбурге бизнесмен был пойман на получении взятки за экспертизу халяльного мяса.