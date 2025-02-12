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Posted 12 февраля, 08:39

Published 12 февраля, 08:39

Modified 12 февраля, 08:41

Updated 12 февраля, 08:41

Житель Нижнего Тагила обвиняется в сокрытии имущества на миллионы при банкротстве

Житель Нижнего Тагила обвиняется в сокрытии имущества на миллионы при банкротстве

12 февраля 2025, 08:39
Фото: Изображение Midjourney.
Житель Нижнего Тагила обвиняется в неправомерных действиях при прохождении процедуры банкротства, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. В результате 45-летний мужчина причинил ущерб на сумму более 45 миллионов рублей.

По данным следствия, мужчина при процедуре банкротства предоставил своему финуправляющему недостоверную информацию о собственности. При этом он знал, что у него долги перед кредиторами составляют больше 10 млн рублей. Однако все же предпочел скрыть имущество и зарегистрировать его на другое лицо.

Фигурант в течение почти трех лет руководил организацией откуда извлекал доходы от ее деятельности. Он пользовался счетами в банках, которые также были оформлены на других лиц. За это время оборот по счетам предприятия составил 183 млн рублей, а при обыске в квартире были найдены наличные средства на 3,9 млн.

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность. Дело уже направлено в Дзержинский районный суд на рассмотрение.

Ранее в Екатеринбурге бизнесмен был пойман на получении взятки за экспертизу халяльного мяса.

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#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#Криминал#Обман#Банкротство#Недвижимость#Екатеринбург
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