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Posted 12 февраля, 03:20

Published 12 февраля, 03:20

Modified 12 февраля, 03:28

Updated 12 февраля, 03:28

Жители центра Нижнего Тагила пожаловались на то, что больше 12 часов нет света

Жители центра Нижнего Тагила пожаловались на то, что больше 12 часов нет света

12 февраля 2025, 03:20
Фото: Изображение Midjourney.
В центре Нижнего Тагила на улицах Ленина, Карла Маркса и Пархоменко нет электричества с вечера 11 февраля 2025 года.

Электричество пропало как в домах, как и на улице. С данным инцидентом разбирались сотрудники «Тагилэнергосетей». К утру 12 февраля свет в квартирах на вышеуказанных улицах так и не появился, рассказали TagilCity.ru тагильчане.

И света не появилось. Мы практически 12 часов в средневековье. Вчера как около 9 все заморгало и в домах и на улице и всё, — говорят местные жители.

Сотрудники организации в настоящее время проводят восстановительные работы.

В центре города аварийно отключено электричество — не работает наружное освещение, светофорный объект на перекрестке пр. Ленина — ул. Пархоменко. По сообщению Энергосетей, ориентировочное время восстановления электроэнергии — к обеду, — рассказали в нижнетагильском ЦОДД.

Напомним, 10 февраля 2025 года в Нижнем Тагиле из-за коммунальной аварии в Дзержинском районе перестали работать светофоры.

В домах на Вагонке в Нижнем Тагиле отключат электричество из-за работ
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