Жители центра Нижнего Тагила пожаловались на то, что больше 12 часов нет света

Posted 12 февраля, 03:20
Published 12 февраля, 03:20
Modified 12 февраля, 03:28
Updated 12 февраля, 03:28
Электричество пропало как в домах, как и на улице. С данным инцидентом разбирались сотрудники «Тагилэнергосетей». К утру 12 февраля свет в квартирах на вышеуказанных улицах так и не появился, рассказали TagilCity.ru тагильчане.
И света не появилось. Мы практически 12 часов в средневековье. Вчера как около 9 все заморгало и в домах и на улице и всё, — говорят местные жители.
Сотрудники организации в настоящее время проводят восстановительные работы.
В центре города аварийно отключено электричество — не работает наружное освещение, светофорный объект на перекрестке пр. Ленина — ул. Пархоменко. По сообщению Энергосетей, ориентировочное время восстановления электроэнергии — к обеду, — рассказали в нижнетагильском ЦОДД.
Напомним, 10 февраля 2025 года в Нижнем Тагиле из-за коммунальной аварии в Дзержинском районе перестали работать светофоры.