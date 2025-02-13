Человечество обнаружило новый вирус — что известно о Кэмп-Хилл?

Posted 13 февраля, 06:57
Published 13 февраля, 06:57
Modified 13 февраля, 06:57
Updated 13 февраля, 06:57
Исследователи провели анализ органов животных и выявили присутствие вируса, пишет Pravda.Ru.
Вирус Кэмп-Хилл относится к той же группе, что и вирус Хендра и вирус Нипах, известные своей смертоносностью для человека. Впервые хенипавирус был обнаружен в Австралии в 1994 году, а вирус Нипах — в 1998 году в Малайзии. Оба вируса вызывают серьезные респираторные заболевания и энцефалит, с высокой летальностью.
Обнаружение вируса Кэмп-Хилл в Северной Америке вызвало тревогу среди специалистов. Ученые опасаются, что хенипавирусы могут быть более распространены, чем считалось ранее, и что бурозубки, обитающие в центральной и восточной частях Северной Америки, могут быть носителями этих вирусов. Существует вероятность заражения человека при прямом контакте с инфицированными животными или их выделениями.
Однако исследователи подчеркивают, что на данный момент нет никаких доказательств заражения людей вирусом Кэмп-Хилл. Вероятность заражения человека пока неизвестна, но, по мнению ученых, она скорее всего невелика.
Вирус Кэмп-Хилл генетически отличается от вирусов Хендра и Нипах. Он более тесно связан с хенипавирусами, переносимыми землеройками в Юго-Восточной Азии и Европе, чем с вирусами, переносимыми летучими мышами. Хенипавирусы, переносимые летучими мышами, как правило, заражают более широкий круг хозяев и вызывают более тяжелые заболевания.
Другой хенипавирус, переносимый землеройками, — вирус Ланья, был обнаружен в Китае в 2018 году. Этот вирус вызывал симптомы, схожие с гриппом, у 35 человек, но смертельных случаев не было.
В настоящее время неясно, могут ли бурозубки в Северной Америке передавать вирус Кэмп-Хилл людям. Эти животные обитают в лесных районах, где прямые контакты с людьми редки. Важно отметить, что бурозубки известны как носители других вирусов, которые потенциально могут передаваться людям, но случаев передачи от этих животных к людям не зафиксировано.
Ученые считают, что необходимы дальнейшие исследования для изучения вируса Кэмп-Хилл и определения его потенциального риска для человека. Важно выяснить, сколько видов животных он может заражать, и как он распространяется. Эта информация позволит более точно оценить потенциальную угрозу для людей.