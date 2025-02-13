Человечество обнаружило новый вирус — что известно о Кэмп-Хилл?

В настоящее время неясно, могут ли бурозубки в Северной Америке передавать вирус Кэмп-Хилл людям. Эти животные обитают в лесных районах, где прямые контакты с людьми редки. Важно отметить, что бурозубки известны как носители других вирусов, которые потенциально могут передаваться людям, но случаев передачи от этих животных к людям не зафиксировано.