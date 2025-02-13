Чеснок, базилик и перец: что можно начать сажать уже ранней весной

Сейчас, в начале года, отличный период для планирования и начала посадки некоторых овощей и зелени, как в открытом грунте, так и на подоконнике. А комнатное выращивание может быть особенно полезно для получения ранних всходов, которые затем можно пересадить на дачу.

Что начинать сажать уже сейчас, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала садовод Надежда Кашнова. Она отметила, что на подоконнике можно начать с таких культур, как укроп и петрушка. «Эти травы легко прорастают и не требуют сложного ухода. Их можно сажать в горшочки с землей, обеспечивая хороший полив и свет. Спустя несколько недель растения будут готовы к пересадке. Также можно посадить базилик. Базилик можно высаживать уже сейчас. При необходимости, его также можно позже пересадить на дачу», — пояснила садовод интернет-издания «Подмосковье сегодня». В феврале также можно начать сажать перец, продолжила она. Это даст возможность растению развиться, а затем, когда станет теплее, можно будет пересадить на дачу. «На открытом грунте ранней весной обычно уже сажают чеснок, если его не посадили осенью. Чеснок прекрасно растет в большинстве климатических условий и не требует особого ухода. Также при более низких температурах хорошо растет редис. Его можно сеять весной, как только земля немного оттает. Обычно всходы возникают достаточно быстро», — добавила Кашнова. Морковь и свекла — корнеплоды, которые также можно посеять в открытый грунт ранней весной. Они требуют немного времени для всходов, но в итоге принесут вкусный урожай, подчеркнула садовод. «Одна из первых культур, которые можно сажать весной — горох. Он не боится холода и хорошо прорастает при низких температурах. Салат и шпинат также сажают, начиная с марта», — заключила садовод.