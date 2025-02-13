«Домклик»: В Свердловской области доля первички в ипотеку достигла 79%

Анализируя ситуацию на ипотечном рынке, специалисты из «Домклик» отметили, что в декабре 2024 года, по сравнению с ноябрем того же года, выдачи ипотеки в России снизились на 12%. Всего в декабре Сбер выдал ипотечных кредитов на сумму более 150 миллиардов рублей. Эксперты отметили, что многие поспешили оформить сделку с готовым жильем до повышения процентных ставок. Они также добавили, что спрос снизился именно в сегменте готового жилья. Также снизился и объем выдач на кредитование объектов индивидуального жилищного строительства. При этом объем кредитов на строящееся жилье остался практически на том же уровне.