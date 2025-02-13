«Домклик»: В Свердловской области доля первички в ипотеку достигла 79%

Posted 13 февраля, 14:44
Published 13 февраля, 14:44
Modified 13 февраля, 14:44
Updated 13 февраля, 14:44
В рамках анализа распределения ипотеки Сбера на рынках новостроек, готового жилья и ИЖС, который охватил период с декабря 2024-го по январь 2025 года, эксперты оценивали не количество выданных ипотечных кредитов, а общий объем выданных средств, пишет vostokmedia.com. При составлении рейтинга учитывались также транши (последующие выдачи).
В десятку российских регионов по объему выдач на конец прошлого года вошли Приморский край, Свердловская, Ростовская, Тюменская области, Башкортостан, Санкт-Петербург, Москва и область, Татарстан и Краснодарский край.
В целом по стране в общем объеме ипотечных выдач с серьезным отрывом лидировали новостройки. Их доля в декабре прошлого года выросла на 9% — до рекордных 70%. В январе данная тенденция продолжилась, и доля первичного жилья составила почти 71%.
Лидирующие позиции по доле строящегося жилья, приобретаемого в ипотеку, заняли Приморский край (83%), Свердловская и Ростовская области (79%), Москва (77%), Тюменская область (75%) и Санкт-Петербург (72%). В Московской области, Башкортостане, Татарстане и Краснодарском крае доля первичного жилья в ипотечных сделках оказалась ниже среднероссийского уровня (71%) и составила от 61% до 65%.
Эксперты «Домклик» связали увеличение объемов выдачи ипотеки на первичном рынке с существующими государственными программами поддержки. Так, в декабре прошлого года доля «Семейной ипотеки» в общем объеме выдач на первичке составила почти 74%, а в январе уже около 79%. После отмены массовой льготной ипотеки под 8% «Семейная ипотека» была популярна всю вторую половину прошлого года.
На «Арктическую и Дальневосточную ипотеку» в данном сегменте пришлось 11% в декабре и 8% в январе. В тех регионах, на которые распространяется эта государственная программа (Архангельская, Читинская области и Хакасия), на долю строящегося жилья в первый месяц текущего года пришлось более 85% всех ипотечных сделок.
Соответственно, на вторичном рынке в последнее время объемы выдач ипотечных кредитов снижаются. За анализируемый период их доля в среднем по стране составила 22 — 23%. Лидируют по данному показателю те регионы, где новые дома почти не строят. Прежде всего это Чеченская, Карачаево-Черкесская республики, Томская и Амурская области. В этих субъектах РФ доля вторички в общем объеме выдач доходит до 40%.
Анализируя ситуацию на ипотечном рынке, специалисты из «Домклик» отметили, что в декабре 2024 года, по сравнению с ноябрем того же года, выдачи ипотеки в России снизились на 12%. Всего в декабре Сбер выдал ипотечных кредитов на сумму более 150 миллиардов рублей. Эксперты отметили, что многие поспешили оформить сделку с готовым жильем до повышения процентных ставок. Они также добавили, что спрос снизился именно в сегменте готового жилья. Также снизился и объем выдач на кредитование объектов индивидуального жилищного строительства. При этом объем кредитов на строящееся жилье остался практически на том же уровне.