Екатеринбургская школа выплатит 300 тысяч за перелом позвоночника у ученика

Posted 13 февраля, 12:37
Published 13 февраля, 12:37
Modified 13 февраля, 12:39
Updated 13 февраля, 12:39
Мальчик получил компрессионный перелом позвоночника во время конфликта с одноклассником. Инцидент произошел на перемене. Один ребенок толкнул другого, а потом схватил за ногу и уронил на пол.
Школа пыталась переложить ответственность на родителей, но суд признал, что учебное заведение не обеспечило должный контроль за детьми и безопасные условия. Решение суда не изменилось и после апелляции, рассказали в пресс-службе облсуда.
Напомним, замдиректора школы в Туринске заплатит 100 тысяч за пощечину ученику.