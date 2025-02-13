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Posted 13 февраля, 12:37

Published 13 февраля, 12:37

Modified 13 февраля, 12:39

Updated 13 февраля, 12:39

Екатеринбургская школа выплатит 300 тысяч за перелом позвоночника у ученика

Екатеринбургская школа выплатит 300 тысяч за перелом позвоночника у ученика

13 февраля 2025, 12:37
Фото: 1MI.
Школа №32 города Екатеринбург выплатит 300 000 рублей ученику 4-го класса за тяжелую травму спины в образовательном учреждении.

Мальчик получил компрессионный перелом позвоночника во время конфликта с одноклассником. Инцидент произошел на перемене. Один ребенок толкнул другого, а потом схватил за ногу и уронил на пол.

Школа пыталась переложить ответственность на родителей, но суд признал, что учебное заведение не обеспечило должный контроль за детьми и безопасные условия. Решение суда не изменилось и после апелляции, рассказали в пресс-службе облсуда.

Напомним, замдиректора школы в Туринске заплатит 100 тысяч за пощечину ученику.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#Школа#Екатеринбург#Инцидент
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