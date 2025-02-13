Горсть в печку — и дымоход как новый: проверенный метод очистки

Posted 13 февраля, 16:23
Published 13 февраля, 16:23
Modified 13 февраля, 16:26
Updated 13 февраля, 16:26
При эксплуатации печи или камина на стенках дымохода постепенно накапливается слой сажи и нагара. Это приводит не только к снижению тяги, но и к опасному риску — угарный газ, образующийся из-за недостаточного отведения продуктов горения, может оказаться внутри жилого помещения. Даже небольшой слой нагара может привести к пожару.
Чтобы избежать таких проблем, рекомендуется регулярно чистить дымоход. Но как это сделать максимально просто и безопасно? Ответ рядом — в вашем кухонном ведре.
Картофельные очистки — это не только органический отход, но и эффективное средство для удаления сажи, утверждает печной мастер Кирилл Беляков. Все дело в крахмале, который при сгорании разлагает сажу на стенках дымохода. После добавления кожуры в печь сажа отслаивается и осыпается хлопьями
Преимущество метода — в его доступности.
Очистка дымохода с использованием картофельных очистков не требует специальных навыков. Приготовьте заранее примерно половину ведра свежих картофельных очистков, во время топки печи или камина добавляйте кожуру горсть за горстью, пока не используете все отходы.
Полностью полагаться только на этот метод не стоит. Сильные загрязнения или застарелые отложения могут потребовать механической работы, поэтому проверяйте состояние дымохода после выполнения такой процедуры.
Для сохранения нормального функционирования системы отопления рекомендуется проводить очистку при помощи картофельной кожуры каждые шесть месяцев. Это поможет предотвратить накопление загрязнений и сохранить хорошую тягу, даже если печь используется активно.
После такой чистки хлопья сажи можно легко удалить при помощи пылесоса или просто подмести их. Убедитесь, что сажа полностью остыла перед удалением, чтобы избежать пожара.
Ранее эксперты рассказали, как выбрать идеальные дрова для печки.