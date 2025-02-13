Горсть в печку — и дымоход как новый: проверенный метод очистки

При эксплуатации печи или камина на стенках дымохода постепенно накапливается слой сажи и нагара. Это приводит не только к снижению тяги, но и к опасному риску — угарный газ, образующийся из-за недостаточного отведения продуктов горения, может оказаться внутри жилого помещения. Даже небольшой слой нагара может привести к пожару.