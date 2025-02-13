Иностранец в Москве застрял в мусоропроводе и начал истошно кричать

Posted 13 февраля, 04:00
Published 13 февраля, 04:00
Modified 13 февраля, 04:00
Updated 13 февраля, 04:00
По его данным, мужчина иностранец. Он находится между техническим и первым этажами. Кричит что-то не на русском языке. Когда кто-то выбрасывает мусор сверху, то кричит громче. На место происшествия уже прибыли спасатели, пишет 360ru.
«Не понятно. Застрял или на него что-то упало в мусоропроводе», — рассказал очевидец.
UPD: прибывшие на место спасатели выяснили, что застряли два человека. Они просят помощи. Находятся между техническим и первым этажами. При этом застрявших нигде не видно, только слышно.