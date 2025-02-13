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Posted 13 февраля, 04:00

Published 13 февраля, 04:00

Modified 13 февраля, 04:00

Updated 13 февраля, 04:00

Иностранец в Москве застрял в мусоропроводе и начал истошно кричать

13 февраля 2025, 04:00
В доме на западе Москвы мужчина застрял в мусоропроводе. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, мужчина иностранец. Он находится между техническим и первым этажами. Кричит что-то не на русском языке. Когда кто-то выбрасывает мусор сверху, то кричит громче. На место происшествия уже прибыли спасатели, пишет 360ru.

«Не понятно. Застрял или на него что-то упало в мусоропроводе», — рассказал очевидец.

UPD: прибывшие на место спасатели выяснили, что застряли два человека. Они просят помощи. Находятся между техническим и первым этажами. При этом застрявших нигде не видно, только слышно.

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