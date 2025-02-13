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Posted 13 февраля, 03:35

Published 13 февраля, 03:35

Modified 13 февраля, 03:37

Updated 13 февраля, 03:37

Изготовителям порнографии в Екатеринбурге грозит до 6 лет тюрьмы

Изготовителям порнографии в Екатеринбурге грозит до 6 лет тюрьмы

13 февраля 2025, 03:35
Фото: 1MI.
Группе людей, которые изготавливали порнографию и распространяли данный контент в интернете, грозит уголовный срок. В отношении них ведется следствие.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Им грозит до шести лет тюремного заключения, рассказал глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

Напомним, безработный житель Екатеринбурга через интернет нашел себе сообщников. Организатор искал «моделей», которые готовы производить порнографический контент за денежную сумму,

Затем от имени «моделей» регистрировались аккаунты в чатах, общались с клиентами и продавали порнографию по заказу. Деньги, которые приходили на аккаунты «моделей», переводились на крипто-кошельки, которыми владел организатор группировки.

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