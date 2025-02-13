Как назвать ребенка, рожденного в 2025 году? Рассказываем

Малыши, рожденные в феврале 2025-го, будут обладать эмпатией, чувствительностью и ранимостью. Они способны создавать в своей голове целые миры и удивительные истории. Водолей (1-19 февраля) с детства готовы к приключениям, наделены любовью к риску и своеобразной легкостью. При этом всегда придут на помощь и станут хорошими друзьями. Рыбы (20-28 февраля) живут в своем мире, но слишком доверчивы и склонны к несбыточным мечтам.