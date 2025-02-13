Как назвать ребенка, рожденного в 2025 году? Рассказываем

Posted 13 февраля, 12:01
Published 13 февраля, 12:01
Modified 13 февраля, 12:03
Updated 13 февраля, 12:03
2025 год по китайскому календарю пройдет под символом Зеленой деревянной змеи. Поскольку в Поднебесной празднование Нового года уже подошло к концу, мы с уверенностью можем сказать, что животное «вступило на трон». Пресмыкающееся, по мнению экспертов, славится своей мудростью, знанием сакральных тайн и является проводником между двумя мирами — мертвых и живых. Зеленый цвет означает спокойствие и гармонию, а дерево — рост, развитие и обновление.
Малышам будут присущи совершенно особые качества. Так, самыми важными являются:
Каждый календарный год несет свои энергии на выбор имени ребенка любого пола, так же как и мода в этой сфере. В 2025 году, в год влияния Змеи, нужно выбирать имена схожие с этим знаком — в переводе и смысле имени должно быть направление связанное с мудростью и изяществом, — рассказала корреспонденту TagilCity.ru астролог Варвара Магуайер.
Однако не только год накладывает отпечаток на человеческую судьбу. Влияет также месяц рождения и выбранное имя.
Змея изменит знаки, среди которых выделим Тельцов, Весов и Скорпионов. Эти знаки прокачают внутренние ресурсы и получат уникальную возможность в духовном росте. Тельцы смогут стать максимально терпеливыми. Весы более чутко прокачают чувство справедливости. Скорпионы смогут научиться доверять без страха быть обманутыми, — считает астролог.
В первый месяц года рождаются Козероги (1-20 января) и Водолеи (21-31 января). Козерог одарит ребенка уравновешенностью и постоянством, целеустремленностью и скептицизмом. Надежные, «как швейцарские часы», отцы и матери. Дополнительную положительную энергетику подарят и удачно подобранные под знак Зодиака имена. Водолеи — настойчивые и целеустремленные личности. Мечтательны, но сдержанны в своем поведении. Всегда стараются изменить свою жизнь к лучшему. Если не получилось одно, с радостью пробуют новое.
Девочки — Кира, Татьяна, Евгения, Ольга, София, Наталья, Иветта, Нонна, Виолетта, Анна, Ирма, Влада. По православному — Василиса, Доминика, Нина, Оксана, Ксения, Алена, Мария, Агата, Анфиса, Эмилия, Ульяна, Арсения, Илона, Леонилла.
Мальчики — Руслан, Кир, Глеб, Кирилл, Роман, Герман, Алексей, Артур, Глеб. По святкам чаще всего встречаются Илья, Даниил, Игнат, Дмитрий, Лев, Макар и Евгений, Эмиль, Юлиан, Клим, Илларион, Марк или Гордей, Иван, Василий, Григорий, Антон, Филипп, Павел, Петр.
Малыши, рожденные в феврале 2025-го, будут обладать эмпатией, чувствительностью и ранимостью. Они способны создавать в своей голове целые миры и удивительные истории. Водолей (1-19 февраля) с детства готовы к приключениям, наделены любовью к риску и своеобразной легкостью. При этом всегда придут на помощь и станут хорошими друзьями. Рыбы (20-28 февраля) живут в своем мире, но слишком доверчивы и склонны к несбыточным мечтам.
Девочки — Агния, Алиса, Светлана, Валерия, Инна, Вера, Роза, Фаина, Евдокия, Марина, Карина, Пелагея. По святкам — Римма, Пелагея, Ольга, Катарина, Кристина, Милица, Дора, Мария, Зоя, Валентина, Галина, Ирина, Арина.
Мальчики — Степан, Федор, Константин, Семен, Александр, Феликс, Виталий, Филипп, Валерий, Илья. По святкам — Давид, Тимофей, Дмитрий, Севастьян, Денис, Игнат, Яков, Влас, Лука, Савва, Михаил, Николай, Егор.
Ребенок, появившийся в первый месяц весны, по-особенному связан с мамой, мягкий и бережливый, тяготеет к красивым вещам и местам, созерцатель. Мартовские рыбы (1-20 марта) обладают четкой интуицией и невероятной добротой и желанием помогать, делая мир лучше. Мартовские овны (21-31 марта) в большинстве своем успешны и богаты, нетерпеливы и излишне эмоциональны.
Девочки — Августина, Агнесса, Ассоль, Божена, Зарина, Марта, Мия, Эрика, Элла, Алла, Ева, Юлия, марина, Евгения, Карина, Надежда. По святкам — Анна, Марианна, Кира, Марина, Ольга, Александра, Наталья, Василиса, Ника, Сабина, Кристина.
Мальчики — Арсений, Родион, Вадим, Вячеслав, Максим, Руслан, Марк, Захар, Артем, Ярослав, Олег. По святкам — Даниил, Еремей, Павел, Демьян, Севастьян, Давид, Марк, Владимир, Дементий, Григорий, Ростислав, Алексей, Эммануил, Трофим.
Апрельское дитя получит особую связь с отцом. Лидер с детства, мудрый и проницательный, упрямый. Именно через эти качества и проявится сила характера ребенка. Овен (1-20 апреля) будут обладать интуицией и мудростью. Змея немного сбалансирует эмоциональность, стремление к лидерству и энергичность. Тельцы (21-30 апреля) — любители красоты, комфорта и обладатели тонкого вкуса. Благодаря Змее станут более гибкими и сдержанными, что не всегда удается этому знаку зодиака.
Девочки — Дарья, София, Таисия, Пелагея, Анастасия, Екатерина, Полина, Мирослава, Диана, Илона, Василиса, Мария, Ирина. По святкам — Ульяна, Светлана, Дарья, Лариса, Анна, Мария, Марта, Василиса, Ирина, Ника, Галина.
Мальчики — Алексей, Дмитрий, Андрей, Владимир, Никита, Мирон, Степан, Андрей, Максим, Александр, Антон, Трофим, Виктор, Тимофей. По святкам — Кирилл, Яков, Мирон, Максим, Илья, Сергей, Иван, Ян, Николай, Леонид, Мстислав, Михаил, Адриан.
Майская практичность и стремление к порядку с самого детства. Тяга не только к знаниям, но и к деньгам. При этом для майской Змеи самым главным в жизни будет семья. Тельцы (1 -21 мая) обладают невероятной стойкостью характера, смогут добиться больших успехов на профессиональном пути. Близнецы (22-31 мая) спонтанны, импульсивны, часто наделены сложным характером, любознательны, общительны и остроумны.
Девочки — Аврора, Майя, Ляйсан, Виктория, Оливия, Милена, Изабелла, Эльза, Милена, Эмма, Оливия, Аэлита. По святкам — Тамара, Валерия, София, Елизавета, Анастасия, Таисия, Евдокия, Джулия, Фаина, Кристина, Александра.
Мальчики — Маеслав, Виктор, Николай, Ираклий, Платон, Глеб, Лев, Леон, Ефим, Леонид, Алексей, Роман По святкам — Кузьма, Ян, Станислав, Виталий, Лука, Сергей, Максим, Симон, Кирилл, Ростислав, Макар, Денис, Богдан.
Ребенку, который родится в мае 2025 года, присущи общительность и тяга к знаниям, а также требовательность и любовь к всеобщему вниманию. Близнецы (1-21 июня) убедительны в своих речах, не боятся экспериментов, креативны и романтичны. Раки (22-30 июня) не побоятся проявить свои эмоции на публике, сентиментальны, но всегда ищут устойчивую опору под ногами и соблюдают семейные традиции.
Девочки — Луиза, Таисия, Елена, Лина, Алена, Полина. По святкам — Акилина, Сюзанна, Марфа, Ксения, Мария, Валерия, Зинаида.
Мальчики — Петр, Егор, Денис, Валерий, Андрей, Василий, Вячеслав, Арсений. По святкам — Матвей, Никита, Елисей, Филипп, Назар, Игорь, Марк, Леонид.
Целеустремленная личность, умеющая собрать вокруг себя много хороших и полезных людей и быть среди них лидером. Неусидчивый ребенок с частой сменой интересов и окружающей обстановки, требующий повышенного внимания. У раков (1-22 июля) Змея только усилит и без того четкую интуицию, благодаря которой все возникающие проблемы будут решаться легко. Львы (23-31 июля) — спокойные, честные и заботливые лидеры, стремящиеся к власти и обладающие большими амбициями.
Девочки — Варвара, Кира, Валентина, Валерия, Аделина, Дарья. По святкам — Инна, Римма, Мария, Яна, Динара, Ангелина, Марта, Татьяна, Ольга.
Мальчики — Марк, Даниил, Лев, Остап, Яков, Павел, Степан, Матвей. По святкам — Леонтий, Теодор, Федор, Демьян, Аркадий, Родион, Михаил.
Борец за справедливость и чрезмерно любознательный малыш, которому очень важно познать истину. Льву (1-21 августа) Змея позволит достичь грандиозных целей и влияния. Дева (22-31 августа) будет стремиться к порядку больше, чем обычно. В них проснется любовь к головоломкам и сложным логическим задачкам.
Девочки — Ванда, Венера, Ева, Дарина, Наталья, Полина, Зинаида, Инга, Инесса. По святкам — Евгения, Магдалина, Алена, Ираида, Анна.
Мальчики — Артем, Арнольд, Владислав, Денис, Константин, Григорий. По святкам — Вениамин, Георгий, Егор, Алим, Александр, Максимилиан, Симон.
Практичность, интуиция и ворчливость с пеленок. Врожденные таланты в самых разных сферах принесут ребенку успех. Девы (1-23 сентября) научатся принимать правильные решения в любой ситуации, а Весы (24-30 сентября) прославятся уравновешенностью и дипломатичностью.
Девочки — Августа, Анастасия, Ася, Виктория, Диана, Дина, Ия, Лидия. По святкам — Ариадна, Наталья, Серафима, Ираида, Мария, Анна, Евдокия.
Мальчики — Виктор, Генрих, Прохор, Игорь, Тимур. По святкам — Андрей, Самуил, Макар, Феликс, Мирон, Теодор, Илья, Симон, Тихон, Иосиф.
Везение и удача — то, что будет сопровождать октябрьских змей всю жизнь. Обладатели легкого характера, рассудительности и дипломатичности могут быть через чур ленивы. Весы (1-23 октября) дружелюбны и щедры, но осторожны и очень проницательны. Скорпионы (24-31 октября) независимы, требовательны и скрытны.
Девочки — Алиса, Татьяна, Олеся, Марина, Мария, София, Софья, Агния, Устинья, Злата. По святкам — Арина, Раиса, Феврония, Ульяна, Юлиана, Аполлинария.
Мальчики — Владислав, Марк, Мирон, Матвей, Семен, Василий, Никанор, Яков, Архип. По святкам — Нестор, Петр, Давид, Иван, Теодор, Севастьян, Дементий.
Энергичность, хорошая интуиция, тяга к неизвестному, настойчивость и упрямство — все это будет сочетаться в ноябрьском ребенке, который родится в год Змеи. Скорпион (1-22 ноября) будет обладать стремлением достичь своих целей любой ценой, а Стрелец (23-30 ноября) захочет получать новые эмоции и впечатления на регулярной основе.
Девочки — Миранда, Наталия, Нора, Мирослава, Элина, Евгения, Эдита. По святкам — Анна, Елизавета, Нина, Клавдия, Агата, Анастасия, Аза.
Мальчики — Олег, Юрий, Игнат, Филипп, Терентий, Кузьма, Дмитрий, Марк. По святкам — Тихон, Гавриил, Максим, Михаил, Рафаэль, Симон, Савва, Геннадий, Ян.
Философ с ранних лет, любитель личного пространства и свободы. Чрезмерный контроль ребенку будет чужд, при этом он сам научится проявлять заботу, иногда даже в ущерб себе. Стрелец (1-22 декабря) общительный и любознательный, легко распознает всю сущность человека, стоящего перед ним. Козерог (23-31 декабря) вдумчив в решении любых вопросов, амбициозен и прагматичен.
Девочки — Ноэль, Ефимия, Цецилия, Анфиса, Кира, Ульяна, Зоя, Александра, Тамара, Анна. По святкам — Катарина, Екатерина, Анисия, Мария, Ангелина, Сюзанна, Вера, Елизавета.
Мальчики — Лев, Ярослав, Аристарх, Вячеслав, Юрий, Степан. По святкам — Алфей, Платон, Роман, Матфей, Стефан, Геннадий, Николай, Лука, Даниил.
Список имен для каждого месяца 2025 года, по мнению эксперта Варвары Магуайер, выглядит следующим образом: январь — Артем и Анастасия, февраль — Максим и Виктория, март — Давид и Мария, апрель — Илья и София, май — Никита и Екатерина, июнь — Тимур и Олеся, июль — Павел и Лиана, август- Александр и Ева, сентябрь — Кирилл и Арина, октябрь — Владислав и Полина, ноябрь — Роман и Диана, декабрь — Степан и Наталья. Помимо таких вариантов есть также имена, которые работают как талисман и притягивают удачу — Всеволод и Ярослав, Таисия и Злата.
Стоит понимать, что не столько имена или знаки зодиака наделяют ребенка какими-либо качествами. Во многом на становление характера влияют родители, другие родственники и окружение в целом. Необходимо с детства прислушиваться к запросам малыша, развивать его стремления к лучшему, заполнять свободное время новыми хобби. Объяснять, что можно и что нельзя, что хорошо, а что плохо — очень важно. Учить бороться с гневом и эмоциями, управлять настроением. Все это и делает из наших детей личности, строит их дорогу в будущее. Мы не можем сбросить всю ответственность на звезды. Они лишь закладывают возможность обладания того или иного качества в человеке. Важно это вовремя увидеть и развить, либо, наоборот, погасить, — рассказала корреспонденту TagilCity.ru астролог и нумеролог Кристина Регнадзе.
Священнослужители же считают, что имя на человека не влияет вовсе.
Согласно Библии, имя определяло место, которое должен занимать в мире его носитель. Сегодня любят давать ребенку имя святого. Но некоторые родители хотят назвать малыша каким-нибудь необычным именем, так тоже можно. При этом по паспорту человек будет иметь имя, которым его называют все, а вот уже при Крещении ему дадут другое имя, — пояснил священник Константин Пархоменко.
*Православный календарь именин — это перечень имен святых по месяцам согласно церковному календарю.