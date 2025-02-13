Как похудеть на булгуре: советы врача-диетолога

Булгур, по сути, это дробленая пшеница после термической обработки. Это волшебный продукт в плане питания, так как его состав входят именно медленные углеводы. Они усваиваются организмом постепенно, что исключает резкие скачки сахара в крови. Благодаря этой особенности булгур подходит не только людям, стремящимся похудеть, но и тем, кто страдает диабетом. Для максимальной пользы диетолог рекомендует слегка недоваривать булгур, сохраняя его плотность, это замедляет усвоение сахаров в организме.