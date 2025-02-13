Как похудеть на булгуре: советы врача-диетолога

Posted 13 февраля, 12:35
Published 13 февраля, 12:35
Modified 13 февраля, 12:37
Updated 13 февраля, 12:37
Булгур, по сути, это дробленая пшеница после термической обработки. Это волшебный продукт в плане питания, так как его состав входят именно медленные углеводы. Они усваиваются организмом постепенно, что исключает резкие скачки сахара в крови. Благодаря этой особенности булгур подходит не только людям, стремящимся похудеть, но и тем, кто страдает диабетом. Для максимальной пользы диетолог рекомендует слегка недоваривать булгур, сохраняя его плотность, это замедляет усвоение сахаров в организме.
Диетолог-эндокринолог Ольга Павлова советует правильно сочетать булгур с другими продуктами.
Булгур не только помогает в борьбе с лишними килограммами, но и обладает внушительным списком полезных свойств:
Если рассматривать энергетическую ценность вареного булгура, то вареный на воде булгур содержит всего 92 килокалории, то есть невысокая калорийность, а также 3,44 граммов белков и 0,27 граммов жиров, углеводов — 18 граммов. Если рассматривать гликемический индекс булгура, то есть скорость повышения сахара крови после употребления булгура, то он невысок — 45-48 в зависимости от времени варки. Чем более булгур жесткий, тем медленнее повышает уровень сахара в крови, — отметила Ольга Павлова в видео на своем канале RuTube.
Несмотря на все полезные свойства, булгур — достаточно грубая пища. Именно поэтому людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения стоит временно исключить его из рациона.
Булгур — это универсальный продукт, который помогает поддерживать здоровье и красивую фигуру. Главное — соблюдать меру и рекомендации диетолога, чтобы эта полезная крупа стала не только вкусным гарниром, но и вашим незаменимым помощником в похудении.
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