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Posted 13 февраля, 12:35

Published 13 февраля, 12:35

Modified 13 февраля, 12:37

Updated 13 февраля, 12:37

Как похудеть на булгуре: советы врача-диетолога

Как похудеть на булгуре: советы врача-диетолога

13 февраля 2025, 12:35
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Булгур, или дробленая пшеница, — это настоящий кладезь полезных веществ, который помогает не только снижать вес, но и поддерживать общее здоровье. Врач-диетолог объяснила, как ввести булгур в повседневное меню, чтобы он стал союзником в борьбе с лишним весом.

Булгур — чемпион по медленным углеводам

Булгур, по сути, это дробленая пшеница после термической обработки. Это волшебный продукт в плане питания, так как его состав входят именно медленные углеводы. Они усваиваются организмом постепенно, что исключает резкие скачки сахара в крови. Благодаря этой особенности булгур подходит не только людям, стремящимся похудеть, но и тем, кто страдает диабетом. Для максимальной пользы диетолог рекомендует слегка недоваривать булгур, сохраняя его плотность, это замедляет усвоение сахаров в организме.

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Как включить булгур в рацион для похудения?

Диетолог-эндокринолог Ольга Павлова советует правильно сочетать булгур с другими продуктами.

  • Булгур рекомендуется есть 1–3 раза в неделю.
  • Одна порция не должна превышать 200 граммов.
  • Ешьте его в первой половине дня в качестве гарнира.
  • Идеальные сочетания: булгур с белковыми продуктами (мясо, рыба) и овощами (кабачки, баклажаны, помидоры, зелень).

Полезные свойства булгура, которые укрепят ваше здоровье

Булгур не только помогает в борьбе с лишними килограммами, но и обладает внушительным списком полезных свойств:

  • Содержит богатый комплекс витаминов (группы В, Е, К, РР), минералов (железо, кальций, цинк и другие) и клетчатки, что улучшает обмен веществ и работу кишечника.
  • Повышает устойчивость к стрессу, нормализуя состояние нервной системы, особенно у детей.
  • Значительно уменьшает риски развития атеросклероза, а также укрепляет сердце, кости, волосы и ногти.
  • Обладает противовоспалительным эффектом и стимулирует иммунитет.
Булгур отлично сочетается с курицей и мясом
Булгур отлично сочетается с курицей и мясом. Фото: Изображение Midjourney
Если рассматривать энергетическую ценность вареного булгура, то вареный на воде булгур содержит всего 92 килокалории, то есть невысокая калорийность, а также 3,44 граммов белков и 0,27 граммов жиров, углеводов — 18 граммов. Если рассматривать гликемический индекс булгура, то есть скорость повышения сахара крови после употребления булгура, то он невысок — 45-48 в зависимости от времени варки. Чем более булгур жесткий, тем медленнее повышает уровень сахара в крови, — отметила Ольга Павлова в видео на своем канале RuTube.

Ограничения: кому лучше избегать булгура?

Несмотря на все полезные свойства, булгур — достаточно грубая пища. Именно поэтому людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения стоит временно исключить его из рациона.

Булгур — это универсальный продукт, который помогает поддерживать здоровье и красивую фигуру. Главное — соблюдать меру и рекомендации диетолога, чтобы эта полезная крупа стала не только вкусным гарниром, но и вашим незаменимым помощником в похудении.

Ранее эксперты рассказали о другой полезной крупе, которую в древности ели воины перед битвой.

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