Клещи в Свердловской области проснутся раньше времени

Posted 13 февраля, 04:52
Published 13 февраля, 04:52
Modified 13 февраля, 04:54
Updated 13 февраля, 04:54
По словам доктора биологических наук Алексея Гилева, массово клещи просыпаются в апреле. Однако некоторые, более холодостойкие, могут проснуться в марте, когда температура на уровне 0… +5 градусов, пишет Ура.ру.
Насекомые могут вернуться к жизни даже если снег не полностью растаял, а лишь в некоторых местах. А если снова вернутся морозы и пойдет снег, клещи снова впадут в спячку.
Напомним, в ноябре 2024 года в Свердловской области от клещевых укусов скончались три человека.