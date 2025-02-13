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Posted 13 февраля, 04:52

Published 13 февраля, 04:52

Modified 13 февраля, 04:54

Updated 13 февраля, 04:54

Клещи в Свердловской области проснутся раньше времени

Клещи в Свердловской области проснутся раньше времени

13 февраля 2025, 04:52
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области клещи могут проснуться раньше обычного из-за теплой погоды.

По словам доктора биологических наук Алексея Гилева, массово клещи просыпаются в апреле. Однако некоторые, более холодостойкие, могут проснуться в марте, когда температура на уровне 0… +5 градусов, пишет Ура.ру.

Насекомые могут вернуться к жизни даже если снег не полностью растаял, а лишь в некоторых местах. А если снова вернутся морозы и пойдет снег, клещи снова впадут в спячку.

Напомним, в ноябре 2024 года в Свердловской области от клещевых укусов скончались три человека.

В Свердловской области 27 тысяч человек пострадали от укусов клещей
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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Клещи#Теплая погода#Укусы#Природа#Екатеринбург#Специалист
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