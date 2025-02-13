Количество рейсов автобусов № 77 с ГГМ на Вагонку увеличится в Тагиле: расписание

Posted 13 февраля, 13:23
Published 13 февраля, 13:23
Modified 13 февраля, 13:25
Updated 13 февраля, 13:25
Несмотря на то, что расписание с понедельника, 17 февраля, и с субботы, 22 февраля, поменяется незначительно, пассажиры смогут воспользоваться этим рейсом чаще, сообщили в МУП «Тагильский трамвай».
На сайте предприятия можно ознакомиться и с новым расписанием, а также посмотреть схему маршрута с остановками транспортных средств, выяснила редакция TagilCity.ru.
|Отправления от остановки «УВЗ»
с 17 февраля
|Отправления от остановки ТРЦ «КИТ» с 17 февраля
|7.05
|6.15
|7.35
|6.40
|8.00
|7.05
|8.35
|7.50
|9.35
|8.20
|11.05
|8.45
|11.55
|10.15
|12.45
|11.05
|13.35
|11.55
|14.25
|12.45
|16.10
|13.35
|16.40
|15.15
|17.00
|15.50
|17.55
|16.05
|18.25
|17.05
|17.35
|17.55
|18.45
|Отправления от остановки «УВЗ»
с 17 февраля
|Отправления от остановки ТРЦ «КИТ» с 17 февраля
|7.05
|6.15
|8.00
|7.05
|8.35
|7.50
|9.35
|8.45
|11.05
|10.15
|11.55
|11.05
|12.45
|11.55
|13.35
|12.45
|14.25
|13.35
|16.10
|15.15
|17.00
|16.05
|17.55
|17.05
|17.55
|18.45
Напомним, что расписание муниципальных автобусов, которые ездят по маршруту № 77, отличается в будние и выходные дни.