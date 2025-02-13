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Posted 13 февраля, 13:23

Published 13 февраля, 13:23

Modified 13 февраля, 13:25

Updated 13 февраля, 13:25

Расписание автобуса № 77 меняется в Нижнем Тагиле

Количество рейсов автобусов № 77 с ГГМ на Вагонку увеличится в Тагиле: расписание

13 февраля 2025, 13:23
Фото: tagilcity.ru.

Расписание автобуса № 77 меняется в Нижнем Тагиле

С 17 февраля в Нижнем Тагиле меняется расписание муниципальных автобусов, которые следуют по маршруту № 77 по новому мосту через Тагильский пруд. Количество рейсов будет увеличено.

Несмотря на то, что расписание с понедельника, 17 февраля, и с субботы, 22 февраля, поменяется незначительно, пассажиры смогут воспользоваться этим рейсом чаще, сообщили в МУП «Тагильский трамвай».

На сайте предприятия можно ознакомиться и с новым расписанием, а также посмотреть схему маршрута с остановками транспортных средств, выяснила редакция TagilCity.ru.

Расписание автобуса № 77 в Нижнем Тагиле с 17 февраля 2025 года в будние дни

Отправления от остановки «УВЗ»
с 17 февраля		 Отправления от остановки ТРЦ «КИТ» с 17 февраля
7.05 6.15
7.35 6.40
8.00 7.05
8.35 7.50
9.35 8.20
11.05 8.45
11.55 10.15
12.45 11.05
13.35 11.55
14.25 12.45
16.10 13.35
16.40 15.15
17.00 15.50
17.55 16.05
18.25 17.05
  17.35
  17.55
  18.45

Расписание автобуса № 77 в Нижнем Тагиле с 22 февраля 2025 года в выходные дни

Отправления от остановки «УВЗ»
с 17 февраля		 Отправления от остановки ТРЦ «КИТ» с 17 февраля
7.05 6.15
8.00 7.05
8.35 7.50
9.35 8.45
11.05 10.15
11.55 11.05
12.45 11.55
13.35 12.45
14.25 13.35
16.10 15.15
17.00 16.05
17.55 17.05
  17.55
  18.45

Напомним, что расписание муниципальных автобусов, которые ездят по маршруту № 77, отличается в будние и выходные дни.

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