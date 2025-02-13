Куйвашев потребовал улучшить качество электронных услуг в Свердловской области

Posted 13 февраля, 15:36
Published 13 февраля, 15:36
Modified 13 февраля, 15:39
Updated 13 февраля, 15:39
В прошлом году так называемая «цифровая зрелость» достигла уровня 90% — это выше, чем было запланировано. При этом в здравоохранении цифровизация достигла 99,3%, в образовании — 94,1%. Однако жители региона сталкиваются с трудностями в использовании электронных услуг, таких как запись к врачу, ведение школьных электронных дневников и онлайн-оплата коммунальных счётов. Эти сервисы нуждаются в доработке, заявил губернатор Евгений Куйвашев в четверг, 13 февраля.
По его словам, в 2024 году приоритетом станет улучшение удобства и доступности цифровых услуг. Он поручил уделить особое внимание популярным сервисам.
Развитие цифровой зрелости важно для достижения национальных целей и упрощает доступ к услугам. Жители региона уже могут из дома оформлять пособия и оплачивать ЖКХ.
Ранее губернатор доложил об успехах региона в Москве.