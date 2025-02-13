Куйвашев потребовал улучшить качество электронных услуг в Свердловской области

В прошлом году так называемая «цифровая зрелость» достигла уровня 90% — это выше, чем было запланировано. При этом в здравоохранении цифровизация достигла 99,3%, в образовании — 94,1%. Однако жители региона сталкиваются с трудностями в использовании электронных услуг, таких как запись к врачу, ведение школьных электронных дневников и онлайн-оплата коммунальных счётов. Эти сервисы нуждаются в доработке, заявил губернатор Евгений Куйвашев в четверг, 13 февраля.