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Posted 13 февраля, 15:36

Published 13 февраля, 15:36

Modified 13 февраля, 15:39

Updated 13 февраля, 15:39

В Свердловской области электронные услуги станут более удобными и доступными

Куйвашев потребовал улучшить качество электронных услуг в Свердловской области

13 февраля 2025, 15:36
Фото: 1MI.

В Свердловской области электронные услуги станут более удобными и доступными

Электронные сервисы в ключевых для населения сферах должны стать доступными и простыми в использовании, заявил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

В прошлом году так называемая «цифровая зрелость» достигла уровня 90% — это выше, чем было запланировано. При этом в здравоохранении цифровизация достигла 99,3%, в образовании — 94,1%. Однако жители региона сталкиваются с трудностями в использовании электронных услуг, таких как запись к врачу, ведение школьных электронных дневников и онлайн-оплата коммунальных счётов. Эти сервисы нуждаются в доработке, заявил губернатор Евгений Куйвашев в четверг, 13 февраля.

По его словам, в 2024 году приоритетом станет улучшение удобства и доступности цифровых услуг. Он поручил уделить особое внимание популярным сервисам.

Развитие цифровой зрелости важно для достижения национальных целей и упрощает доступ к услугам. Жители региона уже могут из дома оформлять пособия и оплачивать ЖКХ.

Ранее губернатор доложил об успехах региона в Москве.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Услуги#Евгений Куйвашев#Власть#Электронные платежи#Екатеринбург#Цифровизация
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