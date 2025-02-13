Магазин бренда Just Clothes закрылся в Екатеринбурге

Торговая точка находилась в ТЦ «Гринвич». Теперь там функционирует магазин lady & gentleman street. Он тоже, как и Just Clothes, принадлежит «Трейд менеджмент», пишут «Ведомости». По данным издания для Just Clothes будут отведены корнеры, то есть отдельные места в которых презентуется фирменная продукция компании.