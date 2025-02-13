Магазин бренда Just Clothes закрылся в Екатеринбурге

Posted 13 февраля, 13:42
Published 13 февраля, 13:42
Modified 13 февраля, 13:44
Updated 13 февраля, 13:44
Торговая точка находилась в ТЦ «Гринвич». Теперь там функционирует магазин lady & gentleman street. Он тоже, как и Just Clothes, принадлежит «Трейд менеджмент», пишут «Ведомости». По данным издания для Just Clothes будут отведены корнеры, то есть отдельные места в которых презентуется фирменная продукция компании.
Напомним, что в Свердловской области, как и по всей России, массово закрывают магазины сети «Светофор».