tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля, 13:42

Published 13 февраля, 13:42

Modified 13 февраля, 13:44

Updated 13 февраля, 13:44

Магазин бренда Just Clothes закрылся в Екатеринбурге

Магазин бренда Just Clothes закрылся в Екатеринбурге

13 февраля 2025, 13:42
Фото: 1MI.
Российский бренд одежды Just Clothes, аналог японского Uniqlo, прекратил свою работу в Екатеринбурге спустя полтора года после открытия.

Торговая точка находилась в ТЦ «Гринвич». Теперь там функционирует магазин lady & gentleman street. Он тоже, как и Just Clothes, принадлежит «Трейд менеджмент», пишут «Ведомости». По данным издания для Just Clothes будут отведены корнеры, то есть отдельные места в которых презентуется фирменная продукция компании.

Напомним, что в Свердловской области, как и по всей России, массово закрывают магазины сети «Светофор».

Более 20 магазинов «Жизньмарт» закрылось в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге массово закрываются магазины «Светофора»Сеть магазинов здорового питания в Екатеринбурге перестала работатьВ Екатеринбурге с полок магазинов исчез детский кефир
#Евгения Сафина#Общество#Магазин#Закрытие#Одежда#Покупатели#Бренд#Екатеринбург#Бутик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика