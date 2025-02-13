Маленькие тагильчане с ОВЗ вышли на «Лыжню России» в парке «Народный»

Posted 13 февраля, 16:23
Published 13 февраля, 16:23
Modified 13 февраля, 16:26
Updated 13 февраля, 16:26
Ребята не только прошли дистанцию, но и получили незабываемые впечатления от участия в таком масштабном мероприятии. Организовали соревнование Управление физкультуры и спорта мэрии и «Спортивно-адаптивная школа имени Михалины Лысовой», сообщили в пресс-службе администрации.
Как отметила директор спортшколы Галина Пономарева, главное в подобных мероприятиях — это не результат, а радость от активности. Для многих детей с ОВЗ даже просто стоять на лыжах — уже достижение. В этом году в гонке участвовали ребята от 6 до 14 лет. Из всех преодолевших дистанцию никто не остался без награды: каждому участнику вручили памятные шапочки, медали и сертификаты, чтобы мотивировать их заниматься спортом.
Среди участников был Алексей Кончин, школьник, который выступает за Тагил в соревнованиях по дзюдо для детей с ОВЗ. Алексей признался, что участие в «Лыжне России» стало для него новым вызовом, но он быстро увидел, как лыжные тренировки улучшают его физическое состояние.
Впервые участвую в «Лыжне России». Прикольно. У нас в школе маленький круг, а здесь большой, нравится. В прошлом году ездили в Суздаль, в этом собираемся на соревнования, которые пройдут в Тамбове. Лыжи помогают заниматься борьбой, добавляют в общефизической подготовке, — подчеркнул юный спортсмен.
Вице-мэр Валерий Суров поздравил ребят и поблагодарил родителей и педагогов за их вклад в развитие спортивных возможностей детей с ОВЗ. Он отметил, что «Лыжня России» становится важным событием для Нижнего Тагила, и выразил надежду, что в следующем году количество участников с ограниченными возможностями значительно вырастет.
Ранее на дистанцию «Лыжни России» вышли около 2000 маленьких тагильчан.