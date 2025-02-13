Маленькие тагильчане с ОВЗ вышли на «Лыжню России» в парке «Народный»

Как отметила директор спортшколы Галина Пономарева, главное в подобных мероприятиях — это не результат, а радость от активности. Для многих детей с ОВЗ даже просто стоять на лыжах — уже достижение. В этом году в гонке участвовали ребята от 6 до 14 лет. Из всех преодолевших дистанцию никто не остался без награды: каждому участнику вручили памятные шапочки, медали и сертификаты, чтобы мотивировать их заниматься спортом.