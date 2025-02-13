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Posted 13 февраля, 16:23

Published 13 февраля, 16:23

Modified 13 февраля, 16:26

Updated 13 февраля, 16:26

В Нижнем Тагиле на «Лыжню России» вышли 65 ребят с инвалидностью

Маленькие тагильчане с ОВЗ вышли на «Лыжню России» в парке «Народный»

13 февраля 2025, 16:23
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

В Нижнем Тагиле на «Лыжню России» вышли 65 ребят с инвалидностью

В Нижнем Тагиле традиционная «Лыжня России» стала ярким праздником для всех, включая ребят с инвалидностью. 65 юных участников из коррекционных школ участвовали в спортивном забеге на лыжах в парке «Народный».

Ребята не только прошли дистанцию, но и получили незабываемые впечатления от участия в таком масштабном мероприятии. Организовали соревнование Управление физкультуры и спорта мэрии и «Спортивно-адаптивная школа имени Михалины Лысовой», сообщили в пресс-службе администрации.

Как отметила директор спортшколы Галина Пономарева, главное в подобных мероприятиях — это не результат, а радость от активности. Для многих детей с ОВЗ даже просто стоять на лыжах — уже достижение. В этом году в гонке участвовали ребята от 6 до 14 лет. Из всех преодолевших дистанцию никто не остался без награды: каждому участнику вручили памятные шапочки, медали и сертификаты, чтобы мотивировать их заниматься спортом.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Среди участников был Алексей Кончин, школьник, который выступает за Тагил в соревнованиях по дзюдо для детей с ОВЗ. Алексей признался, что участие в «Лыжне России» стало для него новым вызовом, но он быстро увидел, как лыжные тренировки улучшают его физическое состояние.

Впервые участвую в «Лыжне России». Прикольно. У нас в школе маленький круг, а здесь большой, нравится. В прошлом году ездили в Суздаль, в этом собираемся на соревнования, которые пройдут в Тамбове. Лыжи помогают заниматься борьбой, добавляют в общефизической подготовке, — подчеркнул юный спортсмен.

Вице-мэр Валерий Суров поздравил ребят и поблагодарил родителей и педагогов за их вклад в развитие спортивных возможностей детей с ОВЗ. Он отметил, что «Лыжня России» становится важным событием для Нижнего Тагила, и выразил надежду, что в следующем году количество участников с ограниченными возможностями значительно вырастет.

Ранее на дистанцию «Лыжни России» вышли около 2000 маленьких тагильчан.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Лыжня России#Екатеринбург#Дети с ОВЗ#Коррекционные школы#Спортивно-адаптивная школа
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