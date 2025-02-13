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Posted 13 февраля, 08:51

Published 13 февраля, 08:51

Modified 13 февраля, 08:53

Updated 13 февраля, 08:53

Метрополитен в Екатеринбурге выплатит более 300 тысяч рублей пассажирке за травму

Метрополитен в Екатеринбурге выплатит более 300 тысяч рублей пассажирке за травму

13 февраля 2025, 08:51
Фото: 1MI.
Женщина в Екатеринбурге травмировалась в метрополитене при проходе через турникет на станции «Ботаническая». Инцидент случился в апреле 2024 года.

Горожанка, оплатив поездку на метро, стала идти через турникет, когда был разрешающий сигнал. Из-за технического сбоя створки турникета причинили пассажирке травму. Выяснилось, что у нее произошел разрыв мышц в бедре, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

На данный момент пострадавшая до сих пор не восстановилась полностью после случившегося. Женщина отправилась в суд с требованием взыскать с «Екатеринбургского метрополитена» более 300 тысяч рублей. Требование было удовлетворено.

Напомним, в январе 2025 года в Екатеринбурге на станции метро «Машиностроителей» был обнаружен труп человека.

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