Метрополитен в Екатеринбурге выплатит более 300 тысяч рублей пассажирке за травму

Posted 13 февраля, 08:51
Published 13 февраля, 08:51
Modified 13 февраля, 08:53
Updated 13 февраля, 08:53
Горожанка, оплатив поездку на метро, стала идти через турникет, когда был разрешающий сигнал. Из-за технического сбоя створки турникета причинили пассажирке травму. Выяснилось, что у нее произошел разрыв мышц в бедре, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
На данный момент пострадавшая до сих пор не восстановилась полностью после случившегося. Женщина отправилась в суд с требованием взыскать с «Екатеринбургского метрополитена» более 300 тысяч рублей. Требование было удовлетворено.
Напомним, в январе 2025 года в Екатеринбурге на станции метро «Машиностроителей» был обнаружен труп человека.