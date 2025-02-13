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Posted 13 февраля, 07:05

Published 13 февраля, 07:05

Modified 13 февраля, 07:07

Updated 13 февраля, 07:07

Мигрант в Екатеринбурге незаконно перевозил пассажиров

Мигрант в Екатеринбурге незаконно перевозил пассажиров

13 февраля 2025, 07:05
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
Сюжет
Мигранты
Водитель машины Ford Transit в Екатеринбурге незаконно перевозил 12 пассажиров в салоне. Его задержали в Чкаловском районе.

У водителя не было российских прав на вождение, а также других документов на машину. В машине он перевозил граждан, которые прибыли из страны ближнего зарубежья. У них отсутствовали документы, разрешающие находиться в РФ, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Водителя и пассажиров задержали, а транспорт отправили на спецстоянку. Мужчине, сидевшему за рулем, а также владельцу Ford грозят крупные штрафы. В отношении пассажиров составили протоколы.

Напомним, у нелегальных мигрантов в Екатеринбурге стали блокировать банковские карточки.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Проверка#Мигранты#Пассажиры#Водитель#Машина#Нарушения#Екатеринбург#Нелегальные мигранты
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