Мигрант в Екатеринбурге незаконно перевозил пассажиров

Posted 13 февраля, 07:05
Published 13 февраля, 07:05
Modified 13 февраля, 07:07
Updated 13 февраля, 07:07
У водителя не было российских прав на вождение, а также других документов на машину. В машине он перевозил граждан, которые прибыли из страны ближнего зарубежья. У них отсутствовали документы, разрешающие находиться в РФ, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Водителя и пассажиров задержали, а транспорт отправили на спецстоянку. Мужчине, сидевшему за рулем, а также владельцу Ford грозят крупные штрафы. В отношении пассажиров составили протоколы.
Напомним, у нелегальных мигрантов в Екатеринбурге стали блокировать банковские карточки.