Многодетная свердловчанка полгода ждала выплат за смерть мужа на СВО

В конце 2024 года женщина обратилась за помощью к депутату Госдумы Максиму Иванову, который занимается проблемами свердловских бойцов на СВО. Она рассказала, что супруга похоронили еще в июне 2024 года. Потом она подала все необходимые документы на получение выплат, однако получала лишь пенсию по потере кормильца.