Многодетная свердловчанка полгода ждала выплат за смерть мужа на СВО

Posted 13 февраля, 16:33
Published 13 февраля, 16:33
Modified 13 февраля, 16:35
Updated 13 февраля, 16:35
В конце 2024 года женщина обратилась за помощью к депутату Госдумы Максиму Иванову, который занимается проблемами свердловских бойцов на СВО. Она рассказала, что супруга похоронили еще в июне 2024 года. Потом она подала все необходимые документы на получение выплат, однако получала лишь пенсию по потере кормильца.
Депутат направил запрос в военную прокуратуру, прошла проверка по факту несвоевременных выплат. В результате родные свердловчанки получили положенные деньги. Кроме того, они получили статус семьи ветерана боевых действий. Также вдове будут выплачены страховая компенсация и единовременное пособие, сообщает в своем telegram-канале Максим Иванов.
Напомним, что раненный на СВО житель Екатеринбурга не может добиться положенных выплат.