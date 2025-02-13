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Posted 13 февраля, 16:33

Published 13 февраля, 16:33

Modified 13 февраля, 16:35

Updated 13 февраля, 16:35

Многодетная свердловчанка полгода ждала выплат за смерть мужа на СВО

Многодетная свердловчанка полгода ждала выплат за смерть мужа на СВО

13 февраля 2025, 16:33
Фото: 1MI.
Мать троих детей из Полевского долгое время не могла получить положенные выплаты за гибель мужа, который воевал на спецоперации.

В конце 2024 года женщина обратилась за помощью к депутату Госдумы Максиму Иванову, который занимается проблемами свердловских бойцов на СВО. Она рассказала, что супруга похоронили еще в июне 2024 года. Потом она подала все необходимые документы на получение выплат, однако получала лишь пенсию по потере кормильца.

Депутат направил запрос в военную прокуратуру, прошла проверка по факту несвоевременных выплат. В результате родные свердловчанки получили положенные деньги. Кроме того, они получили статус семьи ветерана боевых действий. Также вдове будут выплачены страховая компенсация и единовременное пособие, сообщает в своем telegram-канале Максим Иванов.

Напомним, что раненный на СВО житель Екатеринбурга не может добиться положенных выплат.

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