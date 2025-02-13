Многодетного отца из Екатеринбурга могут выдворить из России

Posted 13 февраля, 11:52
Published 13 февраля, 11:52
Modified 13 февраля, 11:54
Updated 13 февраля, 11:54
38-летний Максим Доргоев (Умед), приехавший из Таджикистана в детстве, может быть выдворен из России на пять лет. У него трое детей, 14, 9 и 7 лет, и жена, с которой он прожил более 15 лет.
Доргоев просрочил документы из-за огромных очередей в миграционном отделе, но собирался легализоваться, воспользовавшись указом президента. Его задержали на работе во время миграционного рейда. Семья надеется на смягчение решения суда, пишет Е1.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге сотни мигрантов столпились в полиции.