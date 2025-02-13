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Posted 13 февраля, 11:52

Published 13 февраля, 11:52

Modified 13 февраля, 11:54

Updated 13 февраля, 11:54

Многодетного отца из Екатеринбурга могут выдворить из России

Многодетного отца из Екатеринбурга могут выдворить из России

13 февраля 2025, 11:52
Фото: Изображение Midjourney.
Многодетный екатеринбуржец, уроженец Таджикистана, может быть выдворен из страны. Из-за очередей он не успел продлить ВНЖ.

38-летний Максим Доргоев (Умед), приехавший из Таджикистана в детстве, может быть выдворен из России на пять лет. У него трое детей, 14, 9 и 7 лет, и жена, с которой он прожил более 15 лет.

Доргоев просрочил документы из-за огромных очередей в миграционном отделе, но собирался легализоваться, воспользовавшись указом президента. Его задержали на работе во время миграционного рейда. Семья надеется на смягчение решения суда, пишет Е1.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге сотни мигрантов столпились в полиции.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Инцидент#Мигрант
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