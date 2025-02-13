Нарушения охраны труда выявлены на железной дороге в Свердловской области

Posted 13 февраля, 11:42
Published 13 февраля, 11:42
Modified 13 февраля, 11:44
Updated 13 февраля, 11:44
Известно, что специалисты проверяли исполнение законодательства в конце 2024 года. Под внимание прокуратуры попала машинная станция № 171.
Выяснилось, что там не все работники ж/д были обучены охране труда. Кроме того, они не прошли проверку знаний. По итогу, к ответственности были привлечены четыре должностных лица, а все сотрудники уже прошли обязательное обучение.
Напомним, что тагильчанин, работающий в РЖД, на смене серьезно травмировал руку. Теперь он получит компенсацию в 750 тысяч рублей. Сумма причиненного ущерба была увеличена со 100 тысяч рублей после вмешательства транспортной прокуратуры.