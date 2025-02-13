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Posted 13 февраля, 11:42

Published 13 февраля, 11:42

Modified 13 февраля, 11:44

Updated 13 февраля, 11:44

Нарушения охраны труда выявлены на железной дороге в Свердловской области

Нарушения охраны труда выявлены на железной дороге в Свердловской области

13 февраля 2025, 11:42
Фото: 1MI.
Прокурорская проверка выявила нарушения охраны труда на железнодорожном транспорте в Свердловской области. Теперь некоторым работникам придется пройти обязательное обучение.

Известно, что специалисты проверяли исполнение законодательства в конце 2024 года. Под внимание прокуратуры попала машинная станция № 171.

Выяснилось, что там не все работники ж/д были обучены охране труда. Кроме того, они не прошли проверку знаний. По итогу, к ответственности были привлечены четыре должностных лица, а все сотрудники уже прошли обязательное обучение.

Напомним, что тагильчанин, работающий в РЖД, на смене серьезно травмировал руку. Теперь он получит компенсацию в 750 тысяч рублей. Сумма причиненного ущерба была увеличена со 100 тысяч рублей после вмешательства транспортной прокуратуры.

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#Евгения Сафина#Транспорт#Проверка#Прокуратура#Свердловская область#Железная дорога#Нарушения#Екатеринбург
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