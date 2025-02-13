Не берите этот шоколад даже бесплатно: в Роскачестве предупредили — сплошная «пальма»

Для жителей России молочный шоколад давно стал любимым лакомством, особенно если он продается со скидкой. Однако дешевизна может быть обманчивой. Роскачество настоятельно предупреждает: не покупайте продукт только из-за низкой цены. Высокая вероятность, что за яркой упаковкой и привлекательной скидкой кроется подделка с заменителями натуральных компонентов.