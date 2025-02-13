Не берите этот шоколад даже бесплатно: в Роскачестве предупредили — сплошная «пальма»

Posted 13 февраля, 11:38
Published 13 февраля, 11:38
Modified 13 февраля, 11:40
Updated 13 февраля, 11:40
Роскачество исследовало молочный шоколад, который занимает первые позиции в рейтинге популярности у россиян. Результаты оказались неоднозначными: на полках магазинов действительно много качественного продукта от таких известных брендов, как «Аленка», «Победа вкуса», «Конфил» и «Яшкино». Однако не все производители радуют потребителей натуральным составом.
В рамках исследования было выявлено, что отдельные бренды, преимущественно произведенные в Калининградской области, замещают дорогой молочный жир искусственными растительными маслами, такими как пальмовое масло. Это не только удешевляет производство, но и ставит под сомнение качество продукта.
Искусственные жиры, включая пальмовое масло, активно применяются для снижения затрат на производство продуктов. Однако регулярное употребление таких заменителей может негативно сказаться на здоровье. Среди главных рисков отмечают:
Поэтому важно отдавать предпочтение шоколаду, изготовленному только из натуральных ингредиентов: молочного жира, какао-бобов, сахара и молока.
Перед покупкой внимательно изучите состав на упаковке. Если в перечне вы видите заменители молочного жира, трансизомеры жирных кислот или пальмовое масло, лучше отложите такой шоколад обратно на полку.
Качественный молочный шоколад должен содержать:
Роскачество особо подчеркивает, что состав продукта должен быть честно указан на упаковке. В случае несоответствия реального состава заявленному потребитель имеет право требовать компенсации и обращаться в органы по защите прав.
Действительно ли шоколад натуральный, можно узнать даже в том случае, если по какой-то причине не удается прочитать состав на этикетке. Для этого нужно подержать дольку шоколада в руках. Испачкались пальцы — продукт натуральный, поскольку какао-масло плавится при температуре 34 °С, что ниже температуры человека (36,6 °С), — посоветовала потребителям директор департамента взаимодействия с потребительским рынком Роскачества Дарья Ширяева.
Для жителей России молочный шоколад давно стал любимым лакомством, особенно если он продается со скидкой. Однако дешевизна может быть обманчивой. Роскачество настоятельно предупреждает: не покупайте продукт только из-за низкой цены. Высокая вероятность, что за яркой упаковкой и привлекательной скидкой кроется подделка с заменителями натуральных компонентов.
Выбирайте проверенные бренды, ориентируйтесь на натуральный состав и заботьтесь о своем здоровье — ведь вкусное еще должно быть безопасным.
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