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Posted 13 февраля, 11:38

Published 13 февраля, 11:38

Modified 13 февраля, 11:40

Updated 13 февраля, 11:40

Не берите этот шоколад даже бесплатно: в Роскачестве предупредили — сплошная «пальма»

Не берите этот шоколад даже бесплатно: в Роскачестве предупредили — сплошная «пальма»

13 февраля 2025, 11:38
Фото: 1MI.
Рубрика
Еда и напитки
Роскачество провело крупное исследование и обнаружило, что среди любимых россиянами брендов шоколада прячутся подделки с заменителями молочного жира. Как не стать жертвой сомнительных сладостей и выбрать действительно качественный продукт?

Роскачество исследовало молочный шоколад, который занимает первые позиции в рейтинге популярности у россиян. Результаты оказались неоднозначными: на полках магазинов действительно много качественного продукта от таких известных брендов, как «Аленка», «Победа вкуса», «Конфил» и «Яшкино». Однако не все производители радуют потребителей натуральным составом.

В рамках исследования было выявлено, что отдельные бренды, преимущественно произведенные в Калининградской области, замещают дорогой молочный жир искусственными растительными маслами, такими как пальмовое масло. Это не только удешевляет производство, но и ставит под сомнение качество продукта.

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Почему пальмовое масло в шоколаде опасно?

Искусственные жиры, включая пальмовое масло, активно применяются для снижения затрат на производство продуктов. Однако регулярное употребление таких заменителей может негативно сказаться на здоровье. Среди главных рисков отмечают:

  • повышение уровня «вредного» холестерина;
  • увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний;
  • снижение общей пищевой ценности продукта.

Поэтому важно отдавать предпочтение шоколаду, изготовленному только из натуральных ингредиентов: молочного жира, какао-бобов, сахара и молока.

Как выбрать качественный шоколад?

Перед покупкой внимательно изучите состав на упаковке. Если в перечне вы видите заменители молочного жира, трансизомеры жирных кислот или пальмовое масло, лучше отложите такой шоколад обратно на полку.

Качественный молочный шоколад должен содержать:

  • какао тертое или масло-какао;
  • сахар и молоко (или его порошок);
  • натуральные ароматизаторы (например, ваниль).
Качественный шоколад — не только вкусное, но и полезное лакомство
Качественный шоколад — не только вкусное, но и полезное лакомство. Фото: Изображение Midjourney

Роскачество особо подчеркивает, что состав продукта должен быть честно указан на упаковке. В случае несоответствия реального состава заявленному потребитель имеет право требовать компенсации и обращаться в органы по защите прав.

Действительно ли шоколад натуральный, можно узнать даже в том случае, если по какой-то причине не удается прочитать состав на этикетке. Для этого нужно подержать дольку шоколада в руках. Испачкались пальцы — продукт натуральный, поскольку какао-масло плавится при температуре 34 °С, что ниже температуры человека (36,6 °С), — посоветовала потребителям директор департамента взаимодействия с потребительским рынком Роскачества Дарья Ширяева.

Выбирайте шоколад с умом

Для жителей России молочный шоколад давно стал любимым лакомством, особенно если он продается со скидкой. Однако дешевизна может быть обманчивой. Роскачество настоятельно предупреждает: не покупайте продукт только из-за низкой цены. Высокая вероятность, что за яркой упаковкой и привлекательной скидкой кроется подделка с заменителями натуральных компонентов.

Выбирайте проверенные бренды, ориентируйтесь на натуральный состав и заботьтесь о своем здоровье — ведь вкусное еще должно быть безопасным.

Ранее эксперты рассказали о пользе горького шоколада и как его правильно выбрать.

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