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Posted 13 февраля, 17:31

Published 13 февраля, 17:31

Modified 13 февраля, 17:34

Updated 13 февраля, 17:34

Новое расписание автобусов, Burger King в Тагиле меняет хозяина и пробуждение клещей

Новое расписание автобусов, Burger King в Тагиле меняет хозяина и пробуждение клещей

13 февраля 2025, 17:31
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Тагиле увеличится число автобусов на маршруте №77. Ребята с ОВЗ вышли на «Лыжню России». В городе на продажу выставили здание Burger King. Обвиняемому по делу о взрыве бытового газа продлили домашний арест. Клещи в Свердловской области выйдут на охоту раньше срока.

С 17 февраля в Нижнем Тагиле вводится обновленное расписание для муниципальных автобусов маршрута №77, курсирующих по новому мосту через Тагильский пруд. Частота рейсов в будние и выходные дни увеличится. График движения с 17 и 22 февраля претерпит незначительные корректировки, но станет удобнее для пассажиров за счет расширения временного охвата.

Количество рейсов автобусов № 77 с ГГМ на Вагонку увеличится в Тагиле: расписание
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В Нижнем Тагиле «Лыжня России» объединила более 65 детей с ОВЗ и инвалидностью из коррекционных школ. Они преодолели лыжную трассу в парке «Народный». Как подчеркнула директор спортшколы имени Михалины Лысовой Галина Пономарева, суть акции — не рекорды, а радость движения: для многих ребят даже удержаться на лыжах — уже победа. Участники 6-14 лет получили памятные шапки, медали и сертификаты.

Маленькие тагильчане с ОВЗ вышли на «Лыжню России» в парке «Народный»
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Здание в Нижнем Тагиле, где сейчас работает BURGER KING, выставлено на продажу за 46 млн рублей. Владелец реализует двухэтажное строение 2019 года постройки вместе с прилегающим участком 1400 кв. м. За квадратный мер собственник просит 154,7 тысячи рублей. Объект с чистовой отделкой, центральным отоплением и уличной парковкой полностью готов к использованию.

Здание BURGER KING за 46 миллионов продают в Нижнем Тагиле
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Сотруднику «Газэкс», проходящему по делу о взрыве дома в Нижнем Тагиле 1 августа 2024 года, продлили домашний арест до 1 мая 2025 года. Адвокат просил заменить меру пресечения на запрет определенных действий, но суд отказал.

Обвиняемого по делу о взрыве дома в Нижнем Тагиле оставили под домашним арестом
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В Свердловской области аномально теплая погода спровоцировала досрочную активацию клещей: отдельные особи могут выйти из спячки уже в марте. Основная активность паразитов традиционно приходится на апрель, но холодоустойчивые популяции пробуждаются при 0…+5°C, даже при частичном таянии снега. Ранняя активность клещей требует заблаговременной профилактики.

Клещи в Свердловской области проснутся раньше времени
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