Новое расписание автобусов, Burger King в Тагиле меняет хозяина и пробуждение клещей

В Нижнем Тагиле «Лыжня России» объединила более 65 детей с ОВЗ и инвалидностью из коррекционных школ. Они преодолели лыжную трассу в парке «Народный». Как подчеркнула директор спортшколы имени Михалины Лысовой Галина Пономарева, суть акции — не рекорды, а радость движения: для многих ребят даже удержаться на лыжах — уже победа. Участники 6-14 лет получили памятные шапки, медали и сертификаты.