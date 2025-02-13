Новое расписание автобусов, Burger King в Тагиле меняет хозяина и пробуждение клещей

Posted 13 февраля, 17:31
Published 13 февраля, 17:31
Modified 13 февраля, 17:34
Updated 13 февраля, 17:34
С 17 февраля в Нижнем Тагиле вводится обновленное расписание для муниципальных автобусов маршрута №77, курсирующих по новому мосту через Тагильский пруд. Частота рейсов в будние и выходные дни увеличится. График движения с 17 и 22 февраля претерпит незначительные корректировки, но станет удобнее для пассажиров за счет расширения временного охвата.
В Нижнем Тагиле «Лыжня России» объединила более 65 детей с ОВЗ и инвалидностью из коррекционных школ. Они преодолели лыжную трассу в парке «Народный». Как подчеркнула директор спортшколы имени Михалины Лысовой Галина Пономарева, суть акции — не рекорды, а радость движения: для многих ребят даже удержаться на лыжах — уже победа. Участники 6-14 лет получили памятные шапки, медали и сертификаты.
Здание в Нижнем Тагиле, где сейчас работает BURGER KING, выставлено на продажу за 46 млн рублей. Владелец реализует двухэтажное строение 2019 года постройки вместе с прилегающим участком 1400 кв. м. За квадратный мер собственник просит 154,7 тысячи рублей. Объект с чистовой отделкой, центральным отоплением и уличной парковкой полностью готов к использованию.
Сотруднику «Газэкс», проходящему по делу о взрыве дома в Нижнем Тагиле 1 августа 2024 года, продлили домашний арест до 1 мая 2025 года. Адвокат просил заменить меру пресечения на запрет определенных действий, но суд отказал.
В Свердловской области аномально теплая погода спровоцировала досрочную активацию клещей: отдельные особи могут выйти из спячки уже в марте. Основная активность паразитов традиционно приходится на апрель, но холодоустойчивые популяции пробуждаются при 0…+5°C, даже при частичном таянии снега. Ранняя активность клещей требует заблаговременной профилактики.