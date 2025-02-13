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Posted 13 февраля, 06:50

Published 13 февраля, 06:50

Modified 13 февраля, 06:53

Updated 13 февраля, 06:53

Обвиняемого по делу о взрыве дома в Нижнем Тагиле оставили под домашним арестом

Обвиняемого по делу о взрыве дома в Нижнем Тагиле оставили под домашним арестом

13 февраля 2025, 06:50
Фото: 1MI.
Сюжет
Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
Сотруднику «Газэкс», который является фигурантом дела по взрыву дома в Нижнем Тагиле, продлили срок нахождения под домашним арестом.

Мера пресечения в отношении обвиняемого была продлена до 1 мая 2025 года, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Адвокат сотрудника коммунальной компании просил изменить подзащитному домашний арест на запрет совершения некоторых действий. Суд не стал удовлетворять запрос.

Напомним, трое сотрудников «Газэкса» обвиняются в некачественном оказании услуг, из-за которых взорвался газ в доме в августе 2024 года.

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