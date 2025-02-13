Обвиняемого по делу о взрыве дома в Нижнем Тагиле оставили под домашним арестом

Posted 13 февраля, 06:50
Published 13 февраля, 06:50
Modified 13 февраля, 06:53
Updated 13 февраля, 06:53
Мера пресечения в отношении обвиняемого была продлена до 1 мая 2025 года, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Адвокат сотрудника коммунальной компании просил изменить подзащитному домашний арест на запрет совершения некоторых действий. Суд не стал удовлетворять запрос.
Напомним, трое сотрудников «Газэкса» обвиняются в некачественном оказании услуг, из-за которых взорвался газ в доме в августе 2024 года.