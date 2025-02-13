Один из магазинов «Светофор» избежал закрытия благодаря неравнодушным покупателям

Posted 13 февраля, 06:47
Published 13 февраля, 06:47
Modified 13 февраля, 07:38
Updated 13 февраля, 07:38
Акция поддержки стартовала после начала проверок сети Роспотребнадзором, ФНС и прочими организациями.
Как сообщают «Новые известия», первые новости о старте проверок «Светофора» датируются январем наступившего года. Проверки инициированы депутатом Госдумы РФ Сергеем Лисовским. Сразу после начала проверок клиенты сети из разных регионов начали активно взаимодействовать, создавая сообщества в Telegram и «ВКонтакте». Кроме того, стартовали акции в поддержку магазинов.
Например, 12 февраля в подмосковном Сергиевом Посаде покупатели решили выразить свое мнение, собравшись у закрытого магазина «Светофор». По словам местной жительницы Валентины Костроминой, которая присутствовала на акции, «Светофор» для большинства потребителей с малыми доходами является единственной возможностью приобретать доступные товары. Постоянные покупатели решили устроить акцию в поддержку магазина, придерживаясь мнения, что множество проверок — это происки конкурентов. Горожане уверены, что именно «спартанский» вид магазинов, напоминающих склады, дает возможность не поднимать цены. Стоит отметить, что акция помогла местному населению отстоять магазин, и сегодня, 13 февраля, «Светофор» в Сергиевом Посаде вновь начал принимать покупателей.
Сейчас жители Владимирской, Ивановской, Тверской, Рязанской и других областей готовят совместное обращение к сенаторам Совфеда России, призывая защитить право россиян на доступные продукты и дать оценку проведенным регулирующими органами проверкам «Светофора».
Поставщики также выступили с поддержкой ретейлера. По данным «Новых известий», часть из поставщиков отметили, что для того, чтобы «встать на полку» к другим ретейлерам, потребуются вложения от миллиона рублей и выше, а у «Светофора» подобных практик не было. Примечательно также, что поставщики называют «Светофор» единственным ретейлером, активно сотрудничающим с небольшими российскими компаниями.
Эксперты розничного рынка озвучивают предположения, что жесткая позиция проверяющих инстанций способна вызвать разорение сотен малых компаний, для которых «Светофор» играет роль самого крупного или единственного заказчика.
Издание располагает информацией, что группа поставщиков планирует направить открытое письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину, призывая решить данный вопрос и проконтролировать работу государственных органов, проводящих проверки.
Представитель «Светофора», который решил остаться анонимным, обращает внимание, что ни один магазин сети не закрылся насовсем после проверок Роспотребнадзора. В компании также отметили, что не дают публичных комментариев в рамках своей позиции: «Меньше слов — больше дела». Однако они согласны вести диалог и с регулирующими органами, и с представителями СМИ.