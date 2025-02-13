Один из магазинов «Светофор» избежал закрытия благодаря неравнодушным покупателям

Поставщики также выступили с поддержкой ретейлера. По данным «Новых известий», часть из поставщиков отметили, что для того, чтобы «встать на полку» к другим ретейлерам, потребуются вложения от миллиона рублей и выше, а у «Светофора» подобных практик не было. Примечательно также, что поставщики называют «Светофор» единственным ретейлером, активно сотрудничающим с небольшими российскими компаниями.