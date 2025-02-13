Пассажирка автобуса в Екатеринбурге пострадала в ДТП

Posted 13 февраля, 11:33
Published 13 февраля, 11:33
Modified 13 февраля, 11:35
Updated 13 февраля, 11:35
Водитель общественного транспорта ехал на большой скорости и влетел в металлический забор, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
В результате аварии пострадала пассажирка. С различными травмами горожанку отвезли в медучреждение. На место происшествия приехали автоинспекторы, чтобы выяснить причины случившегося.
Напомним, 12 февраля 2025 года в Краснотурьинске автобус сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу.