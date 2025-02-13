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Posted 13 февраля, 11:33

Published 13 февраля, 11:33

Modified 13 февраля, 11:35

Updated 13 февраля, 11:35

Пассажирка автобуса в Екатеринбурге пострадала в ДТП

Пассажирка автобуса в Екатеринбурге пострадала в ДТП

13 февраля 2025, 11:33
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
В Екатеринбурге автобус с пассажирами попал в ДТП на Белореченской улице. Авария произошла 13 февраля 2025 года.

Водитель общественного транспорта ехал на большой скорости и влетел в металлический забор, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

В результате аварии пострадала пассажирка. С различными травмами горожанку отвезли в медучреждение. На место происшествия приехали автоинспекторы, чтобы выяснить причины случившегося.

Напомним, 12 февраля 2025 года в Краснотурьинске автобус сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу.

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