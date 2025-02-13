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Posted 13 февраля, 10:53

Published 13 февраля, 10:53

Modified 13 февраля, 10:55

Updated 13 февраля, 10:55

Пенсионерка в Нижнем Тагиле отдала мошенникам более 250 тысяч рублей

Пенсионерка в Нижнем Тагиле отдала мошенникам более 250 тысяч рублей

13 февраля 2025, 10:53
Фото: Изображение Midjourney.
Мошенники убедили 63-летнюю женщину из Нижнего Тагила отдать им крупную сумму денег.

Тагильчанке позвонил неизвестный и сказал, что является сотрудником «Росфинмониторинга». Далее он сообщил, что аферисты якобы совершили атаку на ее счета в банке, поэтому деньги нужно отправить на другой счет, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.

Пенсионерка выполнила указания. Затем злоумышленник сказал, что с ней свяжется банковский сотрудник, чтобы перевыпустить ее карту и счет, куда вернутся ее деньги. Однако после этого с ней никто не связался. Тогда женщина позвонила на горячую линию банка, где ей сказали, что это были мошенники.

Напомним, школьница в Екатеринбурге перевела мошенникам 275 тысяч рублей с банковского счета матери.

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