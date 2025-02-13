Пенсионерка в Нижнем Тагиле отдала мошенникам более 250 тысяч рублей

Пенсионерка выполнила указания. Затем злоумышленник сказал, что с ней свяжется банковский сотрудник, чтобы перевыпустить ее карту и счет, куда вернутся ее деньги. Однако после этого с ней никто не связался. Тогда женщина позвонила на горячую линию банка, где ей сказали, что это были мошенники.