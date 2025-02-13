Песочное печенье на манке: простой постный рецепт без яиц и сметаны

Posted 13 февраля, 10:28
Published 13 февраля, 10:28
Modified 13 февраля, 10:30
Updated 13 февраля, 10:30
Песочное печенье — это классика среди домашних десертов. А вариант на манке без яиц и сметаны не только удобен для постящихся и веганов, но и поможет разнообразить рацион. Вместо привычных ингредиентов, таких как яйца и молочные продукты, используются банан и растительное масло, которые делают текстуру нежной и рассыпчатой. Кислое варенье добавляет легкую фруктовую кислинку, а манка придает выпечке особую структуру. Рецептом поделился портал News.ru.
Для приготовления этого песочного печенья вам понадобятся самые доступные ингредиенты, которые наверняка есть в кухонном шкафу:
Если у вас нет кислого варенья, используйте любимое — например, яблочное или клубничное. Для более выраженной кислинки можно добавить несколько капель лимонного сока.
Следите за своей духовкой: время выпекания может варьироваться. Печенье готово, когда становится золотистым. Варьируйте сладость, добавляя больше или меньше сахарной пудры.
Такое песочное печенье станет идеальным решением для веганов, аллергиков, детей и, конечно, для всех, кто постится. Его натуральный состав делает десерт легким, вкусным и полезным!
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