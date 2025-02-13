Песочное печенье на манке: простой постный рецепт без яиц и сметаны

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Если вы любите домашнюю выпечку и ищите подходящий рецепт на время Великого поста, песочное печенье на манке, в котором нет яиц и сметаны, станет вашим любимым десертом. Невероятно нежное, рассыпчатое и простое в приготовлении, оно подойдет для всех, кто не ест мяса и следит за здоровьем.

Песочное печенье — это классика среди домашних десертов. А вариант на манке без яиц и сметаны не только удобен для постящихся и веганов, но и поможет разнообразить рацион. Вместо привычных ингредиентов, таких как яйца и молочные продукты, используются банан и растительное масло, которые делают текстуру нежной и рассыпчатой. Кислое варенье добавляет легкую фруктовую кислинку, а манка придает выпечке особую структуру. Рецептом поделился портал News.ru. Нежные лимонные сердечки: сделайте сюрприз любимому на 14 февраля Узнать подробнее Какие ингредиенты понадобятся Для приготовления этого песочного печенья вам понадобятся самые доступные ингредиенты, которые наверняка есть в кухонном шкафу: Пшеничная мука — основа теста.

Манная крупа — для особой текстуры и нежности.

Банан — натуральный загуститель и замена яйцам.

Кислое варенье — для вкуса и легкой сладости.

Растительное масло — для мягкости и эластичности теста.

Щепотка ванилина — для аромата. Как приготовить постное печенье: пошаговый рецепт Подготовка ингредиентов. Очистите банан и разомните его до состояния пюре в глубокой миске. Добавьте варенье и растительное масло, все тщательно перемешайте.

Очистите банан и разомните его до состояния пюре в глубокой миске. Добавьте варенье и растительное масло, все тщательно перемешайте. Добавление манки. Всейте манку и оставьте смесь на 15 минут, чтобы она впитала влагу.

Всейте манку и оставьте смесь на 15 минут, чтобы она впитала влагу. Формирование теста. Поэтапно вводите просеянную муку с разрыхлителем, замешивая тесто до гладкости и эластичности. Оно не должно липнуть к рукам.

Поэтапно вводите просеянную муку с разрыхлителем, замешивая тесто до гладкости и эластичности. Оно не должно липнуть к рукам. Формовка и выпечка. Скатайте из теста небольшие шарики, выложите их на пергамент, слегка придавите. Выпекайте при температуре 180°C около 35–40 минут.

Скатайте из теста небольшие шарики, выложите их на пергамент, слегка придавите. Выпекайте при температуре 180°C около 35–40 минут. Финальные штрихи. Остывшую выпечку украсьте сахарной пудрой для дополнительной сладости и эстетического вида. Постное печенье на манке: простой рецепт и невероятный вкус . Фото: Изображение Midjourney Советы для идеального печенья на манке Если у вас нет кислого варенья, используйте любимое — например, яблочное или клубничное. Для более выраженной кислинки можно добавить несколько капель лимонного сока. Следите за своей духовкой: время выпекания может варьироваться. Печенье готово, когда становится золотистым. Варьируйте сладость, добавляя больше или меньше сахарной пудры. Такое песочное печенье станет идеальным решением для веганов, аллергиков, детей и, конечно, для всех, кто постится. Его натуральный состав делает десерт легким, вкусным и полезным! Ранее мы рассказали вам, как приготовить драники лучше маминых и вернуть тот самый вкус детства. Не только блины: как разнообразить стол на Масленицу и чем угостить гостей Узнать подробнее