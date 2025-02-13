tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля, 10:28

Published 13 февраля, 10:28

Modified 13 февраля, 10:30

Updated 13 февраля, 10:30

Песочное печенье на манке: простой постный рецепт без яиц и сметаны

Песочное печенье на манке: простой постный рецепт без яиц и сметаны

13 февраля 2025, 10:28
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Если вы любите домашнюю выпечку и ищите подходящий рецепт на время Великого поста, песочное печенье на манке, в котором нет яиц и сметаны, станет вашим любимым десертом. Невероятно нежное, рассыпчатое и простое в приготовлении, оно подойдет для всех, кто не ест мяса и следит за здоровьем.

Песочное печенье — это классика среди домашних десертов. А вариант на манке без яиц и сметаны не только удобен для постящихся и веганов, но и поможет разнообразить рацион. Вместо привычных ингредиентов, таких как яйца и молочные продукты, используются банан и растительное масло, которые делают текстуру нежной и рассыпчатой. Кислое варенье добавляет легкую фруктовую кислинку, а манка придает выпечке особую структуру. Рецептом поделился портал News.ru.

Нежные лимонные сердечки: сделайте сюрприз любимому на 14 февраля
Узнать подробнее

Какие ингредиенты понадобятся

Для приготовления этого песочного печенья вам понадобятся самые доступные ингредиенты, которые наверняка есть в кухонном шкафу:

  • Пшеничная мука — основа теста.
  • Манная крупа — для особой текстуры и нежности.
  • Банан — натуральный загуститель и замена яйцам.
  • Кислое варенье — для вкуса и легкой сладости.
  • Растительное масло — для мягкости и эластичности теста.
  • Щепотка ванилина — для аромата.

Как приготовить постное печенье: пошаговый рецепт

  • Подготовка ингредиентов. Очистите банан и разомните его до состояния пюре в глубокой миске. Добавьте варенье и растительное масло, все тщательно перемешайте.
  • Добавление манки. Всейте манку и оставьте смесь на 15 минут, чтобы она впитала влагу.
  • Формирование теста. Поэтапно вводите просеянную муку с разрыхлителем, замешивая тесто до гладкости и эластичности. Оно не должно липнуть к рукам.
  • Формовка и выпечка. Скатайте из теста небольшие шарики, выложите их на пергамент, слегка придавите. Выпекайте при температуре 180°C около 35–40 минут.
  • Финальные штрихи. Остывшую выпечку украсьте сахарной пудрой для дополнительной сладости и эстетического вида.
Постное печенье на манке: простой рецепт и невероятный вкус
Постное печенье на манке: простой рецепт и невероятный вкус. Фото: Изображение Midjourney

Советы для идеального печенья на манке

Если у вас нет кислого варенья, используйте любимое — например, яблочное или клубничное. Для более выраженной кислинки можно добавить несколько капель лимонного сока.

Следите за своей духовкой: время выпекания может варьироваться. Печенье готово, когда становится золотистым. Варьируйте сладость, добавляя больше или меньше сахарной пудры.

Такое песочное печенье станет идеальным решением для веганов, аллергиков, детей и, конечно, для всех, кто постится. Его натуральный состав делает десерт легким, вкусным и полезным!

Ранее мы рассказали вам, как приготовить драники лучше маминых и вернуть тот самый вкус детства.

Не только блины: как разнообразить стол на Масленицу и чем угостить гостей
Узнать подробнее
#Дарья Бобровицкая#КЦ#Еда и напитки#Выпечка#Манка#Здоровое питание#Песочное печенье#Постный рецепт#Домашняя выпечка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика