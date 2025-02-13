Письмо из дома помогло узнать имя красноармейца-тагильчанина, погибшего 80 лет назад

Благодаря письму из дома, найденному поисковиками в Тверской области, удалось узнать имя солдата Красной армии, пропавшего без вести в 1942-м. Останки бойца и его сослуживцев обнаружили при прокладке коммуникаций под Тверью. При них нашли письмо, из которого узнали его имя. Его звали Павел Фалалеев.