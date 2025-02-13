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Posted 13 февраля, 13:38

Published 13 февраля, 13:38

Modified 13 февраля, 13:40

Updated 13 февраля, 13:40

Письмо из дома помогло узнать имя красноармейца-тагильчанина, погибшего 80 лет назад

Письмо из дома помогло узнать имя красноармейца-тагильчанина, погибшего 80 лет назад

13 февраля 2025, 13:38
Фото: 1MI.
Письмо в нагрудном кармане помогло установить имя красноармейца из Свердловской области.

Благодаря письму из дома, найденному поисковиками в Тверской области, удалось узнать имя солдата Красной армии, пропавшего без вести в 1942-м. Останки бойца и его сослуживцев обнаружили при прокладке коммуникаций под Тверью. При них нашли письмо, из которого узнали его имя. Его звали Павел Фалалеев.

Фалалеев хранил письмо в нагрудном кармане. Адрес отправителя помог установить личность солдата. Останки захоронили под Тверью, а личные вещи торжественно передали его родным, проживающим в селе Южаково, которое находится недалеко от Нижнего Тагила, пишет v-tagile.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Письмо#Солдат#Екатеринбург
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