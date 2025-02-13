Полиция ищет родственников мужчины из Хабаровска, который потерял память в 90-х

Posted 13 февраля, 11:48
Published 13 февраля, 11:48
Modified 13 февраля, 11:50
Updated 13 февраля, 11:50
Мужчина до сих пор не может вспомнить информацию ни о себе, ни о своих родственниках и знакомых. Эксперты в результате исследований установили, что вероятный год его рождения — 1956, рассказали в пресс-службе полиции Свердловской области.
Особые приметы — татуировка на спине под лопаткой в виде группы крови и резус-фактора «А (1) RH+». Также мужчина называет себя Эйфманинным Александром Ивановичем. Ранее он себя называл Степановым Александром Ивановичем, Верховых Александром Васильевичем и Глуховым Александром Петровичем.
Напомним, в Алапаевске два месяца назад пропал 31-летний мужчина, имеющий группу инвалидности.