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Posted 13 февраля, 11:48

Published 13 февраля, 11:48

Modified 13 февраля, 11:50

Updated 13 февраля, 11:50

Полиция ищет родственников мужчины из Хабаровска, который потерял память в 90-х

Полиция ищет родственников мужчины из Хабаровска, который потерял память в 90-х

13 февраля 2025, 11:48
Фото: 1MI.
Сотрудники полиции ищут родственников мужчины, который в 1997–1998 годах потерял память в Хабаровске.

Мужчина до сих пор не может вспомнить информацию ни о себе, ни о своих родственниках и знакомых. Эксперты в результате исследований установили, что вероятный год его рождения — 1956, рассказали в пресс-службе полиции Свердловской области.

Фото: Полиция Свердловской области

Особые приметы — татуировка на спине под лопаткой в виде группы крови и резус-фактора «А (1) RH+». Также мужчина называет себя Эйфманинным Александром Ивановичем. Ранее он себя называл Степановым Александром Ивановичем, Верховых Александром Васильевичем и Глуховым Александром Петровичем.

Напомним, в Алапаевске два месяца назад пропал 31-летний мужчина, имеющий группу инвалидности.

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